Благотворительная акция «Елка желаний» собрала 200 детей со всей Гомельской области в театре кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

В холле Гомельского театра кукол праздничный новогодний хоровод вокруг елки объединил ребят из многодетных, а также малообеспеченных семей и находящихся в социально опасном положении, подарил яркие моменты мальчишкам и девчонкам с инвалидностью, детям других социально уязвимых категорий.

Для ребят подготовили настоящий новогодний утренник, а также сказочное представление. В предвкушение сказки они погрузились прямо на входе в театр, где их приветствовали ростовые куклы.

Перед представлением к детям и родителям обратилась член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк. Она тепло поприветствовала ребят и поздравила с наступившим Новым годом и предстоящим Рождеством. «Крепкого здоровья вам и вашим родителям. Желаю, чтобы все-все ваши мечты сбывались, чтобы вы росли счастливыми, чтобы в дневниках были только десятки», — пожелала она непоседам.

От организации, которая в прямом и переносном смысле дарит свет и тепло людям, к маленьким гостям праздника обратился генеральный директор РУП «Гомельэнерго» Михаил Коваленко. Он отметил, что для взрослых людей самое важное — возможность подарить детям веру в сказку, помочь осуществить их мечты. Тысячи ребят уже получили подарки от нашей организации. Желаю, чтобы не сходили улыбки с ваших лиц, чтобы ощущение праздника не покидало вас еще долго», — сказал он.

Многодетная мама Елизавета Беспрозванная из Большевика Гомельского района приехала на праздник с маленькими сыновьями. Для малышей это первый праздник в таком масштабе. Елизавета поделилась своими эмоциями: казалось, еще недавно сама девчонкой приходила на спектакли в кукольный театр, а сейчас привезла в сказку своих мальчишек. «Всем многодетным мамам хочу пожелать здоровья, счастья, любви и улыбок. Это самое главное для каждой мамы. Спасибо всем за такой праздник для наших детей», — поблагодарила она.

Обнять мягкого Карлсона и внезапно не почувствовать пола под ногами — какие чувства в этот момент пережил трехлетний Данила, когда огромный любимый герой мультфильма поднял его на руки и закружил, можно было прочесть по его глазам. Их целый калейдоскоп: от неожиданности до полного счастья.

К слову, самые продвинутые и шустрые ребята и даже их воспитатели и родители успели сделать селфи с ростовыми куклами. Плюшевые гиганты-мишки от Красного Креста также не скупились на объятия.

Продолжает праздник представление «Площадь картонных часов», после которого каждого ребенка ждет подарок.

Праздник для детей организован Гомельской областной организацией Белорусского Красного Креста. Он стал частью благотворительной кампании «Елка желаний», которая проводится в сотрудничестве со спонсорами и партнерами.

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