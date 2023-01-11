В конце 2022 года Правительство приняло постановление № 945, которое внесло изменения в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Документ актуальный и прогрессивный. С 1 января 2024 года расчет размера больничного будет делаться на основании данных персонифицированного учета. О том, что это даст гражданам, какие новые инструменты вскоре появятся для удобства пользователей в системе госсоцстрахования, а также насколько защищена информация, содержащаяся в индивидуальных лицевых счетах, мы узнали у Юлии Бердниковой — управляющего Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты.



— Юлия Николаевна, давайте объясним нашим читателям, что такое персонифицированный учет, для чего он нужен и что дает.

— Слово «персонифицированный» говорит само за себя — это значит индивидуальный, соотносящийся к конкретному человеку. В рамках государственного социального страхования на каждого гражданина, работающего на территории Беларуси, в ФСЗН открывается индивидуальный лицевой счет. Он содержит информацию о периодах работы человека, его ежемесячном заработке — то есть все те сведения, которые необходимы, чтобы в будущем при назначении ему пенсии рассчитать ее размер. Гражданин на руки получает свидетельство государственного социального страхования — зеленую карточку, которая является подтверждением того, что в ФСЗН на него открыт индивидуальный лицевой счет.

Информацию мы аккумулируем с 1 января 2003 года, когда был введен Закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования». Это значит, что именно с этого периода при достижении пенсионного возраста гражданам не нужно подтверждать свой стаж работы и заработок на бумаге посредством справки либо представления трудовой книжки. Сведения напрямую (без участия будущего пенсионера) запрашивают у нас и получают органы по труду, занятости и соцзащиты, которые назначают пенсии. Мы взаимодействуем по принципу «госорган-госорган» и передаем в электронном виде необходимую информацию.

Отмечу, что система персонифицированного учета уникальна. Она единственная в Беларуси вот уже 20 лет ведет учет персонифицированной информации о каждом человеке, осуществляющем трудовую деятельность. И благодаря этому учету каждый гражданин становится активным созидателем своего пенсионного будущего.

— Сколько уже открыто индивидуальных лицевых счетов?

— По состоянию на 1 января 2023 года — 8,3 миллиона. То есть столько граждан с 1 января 2003-го осуществляли хотя бы один день свою трудовую или иную деятельность и на них были представлены сведения в фонд.

Конечно, эта цифра включает в себя и лицевые счета граждан, которые уже умерли, которые оформили себе пенсию и не работают, но данные на их лицевых счетах могут быть востребованы в случаях, предусмотренных законодательством. Например, при назначении пенсии по потере кормильца.

В свою очередь на 1 января этого года в течение 2022-го сведениями пополнялось 4,5 миллиона лицевых счетов. То есть столько граждан осуществляли трудовую деятельность в течение года и, соответственно, в ФСЗН на них поступали сведения.

Надежное хранилище

— Как трансформировалась система персонифицированного учета и как совершенствуется?

— Естественно, мы не стоим на месте. Как я уже обозначила, этот ресурс — один из самых взрослых и емких в стране в части наполнения информацией, характеризующей деятельность гражданина.

С 2019 по 2021 год мы существенно расширили данные, которые накапливаем. Если ранее основой были сведения, которые необходимы для пенсионного обеспечения, то теперь мы формируем полноценную базу данных, характеризующих всю трудовую деятельность человека. То есть ФСЗН получает данные не только о дате приема и дате увольнения, но также по какой профессии и в какой должности он работает, в каком структурном подразделении. При приеме на работу мы также видим номер и дату приказа о приеме на работу, при увольнении — номер и дату приказа об увольнении. Учитываются сведения о присвоении класса, разряда, квалификационной категории, виде заключенного трудового договора, об основании увольнения и многие другие.

Сегодня уже более 53 процентов из 4,5 миллиона активных лицевых счетов содержат в том числе и такие расширенные данные, характеризующие трудовую деятельность человека. Благодаря этому инструменту мы можем анализировать состояние трудовых ресурсов Беларуси.

Еще один шаг на пути совершенствования системы — с 1 января 2024 года фондом будет централизованно рассчитываться среднедневной заработок для назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также продолжительность уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование для обеспечения на основании данных параметров расчета размера таких пособий. Указанные сведения будут рассчитываться на основании данных персонифицированного учета. Это сделано для того, чтобы более справедливо назначать такие пособия — возмещать утраченный заработок в связи с нетрудоспособностью, а также снизить количество ошибок, допускаемых бухгалтерскими службами. Поясню на одном из примеров. Сейчас больничные назначаются непосредственно по каждому месту работы. Если у человека одно место работы, то при определении размера пособия учитывается его заработок только на этом месте работы. Если их несколько, то он подтверждает свою нетрудоспособность по всем местам работы и там ему рассчитывается пособие. Со следующего года пособие будет назначаться по основному месту работы, но с учетом заработка по остальным местам работы в расчетном периоде. Также расширяется расчетный период. Сегодня это шесть месяцев, будет 1,5 года. Помимо этого, постановлением № 945 предусмотрен и ряд других изменений, позволяющих повысить уровень социальных гарантий гражданам при оплате больничных — минимальный размер больничных теперь будет рассчитываться из размера минимальной заработной платы, также увеличится размер больничных для граждан, работающих 10 и более лет: с первого дня работы он составит 100 процентов утраченного заработка.

— ФСЗН получает огромный объем индивидуальной информации о каждом работающем гражданине. Как эти данные защищены?

— Не стоит беспокоиться по этому поводу, сведения в серьезных руках. У государственного информационного ресурса есть дублирующая база. Две базы данных — основная и дублирующая — еще раз дублируются в хранилище. То есть существуют как минимум четыре точки хранения данных. Это раз. Во-вторых, наш ресурс находится в Республиканском центре обработки данных. Этот центр аттестован по необходимым уровням международной квалификации защиты информации. В-третьих, все каналы связи между плательщиком — организацией, которая нам подает сведения, и нами, фондом, шифруются. Словом, созданы все необходимые условия в части информационной безо­пасности и сохранности сведений.

Доступно пользователям

— Можно ли получить информацию со своего индивидуального лицевого счета и что для этого нужно?

— Мы всячески способствуем тому, чтобы каждый гражданин имел возможность контролировать свои сведения самостоятельно. Потому что лучший контролер лицевого счета — это владелец этого лицевого счета.

Традиционный способ — это прийти в любой территориальный орган фонда с документом, удостоверяющим личность, с зеленой карточкой, заполнить заявление и получить выписку из своего лицевого счета на бумаге. В прошлом году этим способом воспользовались около 35 тысяч человек.

Также с 2016 года существует электронный способ получения сведений — через Единый портал электронных услуг. Единственное условие — у гражданина должна быть электронная цифровая подпись. В 2022-м на основе такого цифрового способа получения сведений оказано более 5,2 миллиона электронных услуг. Человек мог воспользоваться электронными услугами как самостоятельно, так и путем предоставления своего письменного согласия третьим лицам, например банку, на получение в отношении него сведений из информационного ресурса фонда.

— Недавно вы анонсировали разработку мобильного приложения. Когда оно будет доступно для скачивания?

— Уже завершаем его тестирование и вскоре планируем презентовать пользователям. Согласитесь, мобильное приложение — это такой инструмент, который всегда под рукой. Поэтому ФСЗН и решил сделать шаг навстречу каждому работающему гражданину, чтобы информация, содержащаяся в его индивидуальном лицевом счете, была для него доступна в любой момент.

С помощью приложения человек сможет посмотреть сведения о своей трудовой деятельности за 20 лет, а за последние 3 года — расширенные данные, в том числе характеризующие его трудовую деятельность. Сможет выслать их себе на электронную почту либо, если собирается на собеседование, переслать потенциальному работодателю.