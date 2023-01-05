Ежегодные поздравления в канун Рождества получила Рогинская больница сестринского ухода.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков, депутат Гомельского областного Совета депутатов Галина Трибунах и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева в связи с эпидемиологической обстановкой не смогли поздравить постояльцев лично. Через медицинских работников пожилые люди получат подаренные представителями законотворческой власти сладкие подарки, фрукты, а также искренние поздравления и пожелания.

Алина ЮРИНСКАЯ

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