Подтопления талыми водами зафиксированы в Минской и Гомельской областях. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе МЧС.

«По оперативным данным, с 6.00 3 января до 6.00 4-го поступили сообщения о подтоплении талыми водами 2 жилых домов, 6 подвалов жилых домов, 5 хозяйственных построек, 10 подворий частных жилых домов и участка дороги в Гомеле, Добрушском, Жлобинском и Калинковичском районах Гомельской области, 2 жилых домов и хозяйственной постройки в Минском, Крупском и Стародорожском районах Минской области. Работниками МЧС проводились работы по откачке воды», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 3 января в 15.30 сообщили о том, что в результате подъема уровня воды в реке Проня произошло подтопление участка автомобильной дороги между д. Летяги и д. Улуки Славгородского района Могилевской области. Протяженность подтопленного участка 10 м, максимальный уровень воды 10 см. Проезд техники возможен, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Пострадавших нет. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Источник: http://gp.by

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