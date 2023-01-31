В Рогачеве на железнодорожной станции пассажирский поезд травмировал 39-летнюю женщину, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент случился вечером 28 января. Женщина переходила пути на красный сигнал семафора с капюшоном на голове и не заметила приближающийся поезд.

С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали. Правоохранители установили, что в момент происшествия она была в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома, в 2022 году в регионе в результате несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта погибли 5 человек, 3 получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами несчастных случаев в УВД назвали несоблюдение пострадавшими элементарных правил личной безопасности и пребывание на объектах железнодорожного транспорта в нетрезвом состоянии.

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