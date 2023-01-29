Во все времена наука – один из главных ресурсов развития общества, важнейшая составляющая национального богатства и благосостояния народа. А труд ученого вызывает уважение и является предметом национальной гордости.

Уроженцы нашего района Сергей Бодрунов, Казимир Буслов, Алесь Драенков, Виктор Емельянов, Михаил Зюзенков, Яков Марченко, Валерий Порошин, Владимир Савченко и другие в свое время внесли весомый вклад в интеллектуальный потенциал страны в разных сферах. На смену им приходит новое поколение ученых. Молодежь участвует в научных состязаниях, разрабатывает инновационные проекты, стоит у истоков новых идей и технологий.

В этот праздничный день выражаем слова благодарности и признательности тем, кто делает нашу жизнь более качественной, кто помогает нам не отставать от современной жизни и достижений цивилизации и одновременно помнить о нашем прошлом, о нашей истории и культуре.

От всей души желаем работникам интеллектуального труда крепкого здоровья, благополучия, творческого поиска и новых открытий на благо родного края.

Председатель районного

исполнительного комитета

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного

Совета депутатов

Наталья КИСЕЛЕВА