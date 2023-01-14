Украинские беженцы, проживающие в Польше и получавшие социальные выплаты, рассказали о сообщениях от работников соцстрахования с требованием вернуть полученные деньги. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на агентство РИА Новости.



По требованию законодательства Польши, при выбытии беженцев в Украину они должны поставить в известность заинтересованные ведомства для прекращения социальных выплат. Многие уехавшие украинцы сообщили, что выполнили все требования законодательства, но им продолжали начислять выплаты. А сейчас требуют вернуть эти деньги.

Такая путаница касается ежемесячных пособий на детей в возрасте до 18 лет. Большинство уехавших украинцев даже не знали о таких начислениях.

Источник: http://gp.by

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