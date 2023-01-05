Помогать пожилым — обязанность молодых, заявил корреспонденту БЕЛТА волонтер отряда «Доброе сердце» Несвижского городского молодежного центра Павел Шупенич.

Молодой человек в числе волонтеров БРСМ присоединился к благотворительной акции для пожилых «От всей души».

«Помогать пожилым — это наша обязанность. Ведь они строили для нас этот мир, чтобы у нас было счастливое будущее», — сказал Павел Шупенич.

«Я с большим удовольствием буду участвовать в благотворительной акции для пожилых «От всей души». Считаю, что важно помнить о подвигах наших предков, не забывать о той страшной трагедии, которая выпала на их долю, — Великой Отечественной войне. Нужно делать добро без корысти взамен», — отметила студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации София Головко.

По инициативе главы государства, озвученной на благотворительном празднике, посвященном акции «Наши дети», накануне дан старт республиканской благотворительной акции для пожилых «От всей души». Организаторы акции ставят своей целью проявление заботы о старшем поколении, максимальное вовлечение школьников и студентов в вопросы оказания ему помощи и поддержки, развитие межпоколенческого формата «от детей — пожилым людям». Для молодых людей это новый опыт, который позволит проявить свои лучшие душевные качества, а кому-то — определиться с будущей профессией в преддверии профессионального праздника — Дня работников социальной защиты.

В рамках благотворительной акции волонтерское движение БРСМ «Доброе сердце» планирует провести более 250 мероприятий и задействовать 1982 волонтера. В центре внимания волонтеров окажутся разные категории одиноких и пожилых граждан.

«Это отличный повод по-особенному окружить наших бабушек и дедушек вниманием, заботой и теплом и сказать, как мы их ценим и любим. Пожилым людям очень важно чувствовать себя нужными, ведь они как никто нуждаются во внимании», — дополнила волонтер отряда «Твой выбор», созданного при Глубокском районном комитете БРСМ, Анна Амбрасович.

Акция организована Министерством труда и социальной защиты и Министерством образования совместно с общественными объединениями «Белорусский республиканский союз молодежи» и «Белорусская республиканская пионерская организация».

Сейчас в стране более 120 тыс. одиноких пожилых граждан, которые особенно остро испытывают потребность общения и внимания в новогодние праздники. При этом еще около 20 тыс. пожилых проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания, а для 100 тыс. человек организован дневной уход и досуговая деятельность территориальными центрами социального обслуживания населения. Основными мероприятиями с 3 по 14 января станут поздравления пожилых людей в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода, а также в ходе посещений на дому. Состоятся встречи старшего и молодого поколений в формате чаепитий, круглых столов, будут организованы концерты, театрализованные представления и др. Отдельное внимание — долгожителям, которые в период акции отметят свой юбилей. Поздравят пожилых людей не только дети и молодежь, но и руководители государственных органов и иных организаций, депутаты. Присоединиться к этой доброй инициативе сможет любой желающий.

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