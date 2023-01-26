Порядок формирования перечня основных лекарственных средств определен Минздравом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Согласно инструкции, утвержденной постановлением Минздрава №37 от 15 апреля 2021 года, перечень формируется из лекарственных средств, включенных в Республиканский формуляр.

Как пояснили в Минздраве, формирование перечня направлено на удовлетворение жизненно важных потребностей населения Беларуси в обеспечении лекарственными средствами и использование для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.

При внесении предложений в перечень представляются сведения об эффективности и безопасности лекарственных средств на основании результатов систематических обзоров, метаанализов, клинических исследований, опубликованных в научной печати. Дополнительно представляется информация о реальной практике ведения пациентов, а также результаты отечественных фармакоэкономических исследований.

Также отмечается, что Минздрав должен формировать новую редакцию перечня не реже одного раза в год.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.

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