Бюджетное место в университете – желанный исход вступительных кампаний для абитуриентов. Целевое направление увеличивает шансы поступления на желаемую специальность на бюджет. Изменения приемной вступительной кампании в этом году коснулись и целевиков – они тоже будут поступать по новым правилам. Министерство образования для них разработало отдельный порядок приема.

Что значит отдельный прием?

Абитуриенты-целевики будут сдавать один внутренний экзамен по первому профильному предмету. Отметка за вступительное испытание выставляется по 10-балльной системе, после чего переводится в 100-балльную. Полученный результат суммируется со средним баллом аттестата – таким образом выстраивается конкурс. Максимальный балл, который целевики могут набрать при поступлении, – 200.

Сроки подачи документов

Целевики станут первыми, кто сможет это сделать, – с 3 по 8 июня. С 4 по 10 июня пройдут внутренние испытания. И уже к 13 июня счастливчики смогут узнать, оказались ли они в числе студентов.

Шансы увеличены

Во-первых, абитуриент, поступающий на общих основаниях, готовит три предмета: два из них – ЦЭ и один ЦТ. Целевик может сделать упор на подготовку только двух предметов – совместив одну дисциплину как для сдачи ЦЭ, так и для сдачи внутреннего испытания в вуз. Во-вторых, этапы вступительной кампании спланированы так, что молодые люди, не прошедшие на целевые места, смогут еще раз поучаствовать во вступительной кампании, на этот раз в общем конкурсе, а значит поступить на бюджетное или платное обучение. Поэтому выпускнику, поступающему с целевым направлением, все же необходимо в определенные сроки зарегистрироваться на централизованное тестирование. Но, получив на руки направление, необходимо помнить, что придется пройти по конкурсу среди целевиков. К примеру, на какую-то специальность выделено три места на целевую подготовку, а желающих пять. Выберут первых трех с наибольшим количеством баллов.

Как получить целевое направление?

Целевой договор должен быть оформлен и подписан со стороны заказчика и абитуриента до начала приема на обучение. Самое главное – одиннадцатиклассник должен знать, куда он хочет вернуться работать. Одна из возможностей, и она уже была у выпускников нашего района, – ярмарка вакансий целевой подготовки. Ученики наших учреждений образования в декабре прошедшего года смогли встретиться с представителями организаций-заказчиков кадров, расположенных на территории района, т.е. с потенциальными будущими работодателями. Еще один вариант – изучение республиканского банка вакансий, самостоятельный поиск организаций и своевременное обращение в их кадровые службы. Важно, что заказчик может быть из любой сферы, организация может быть как государственной, так и частной формы собственности. Еще один способ – дождаться 1 мая (25 мая – для педагогических специальностей), когда на сайтах вузов и колледжей появится информация с указанием специальностей, количества мест для целевиков и заказчика, с которым абитуриенты могут связаться.

Вопросы для экзамена

Внутренний экзамен по первому профильному предмету будет проходить в устной или практической форме. Вопросы уже есть в свободном доступе на сайте Министерства образования: для этого необходимо пройти путь: главная – абитуриенту-2023 – новации 2023 года – целевой прием 2023. Национальный институт образования по каждому предмету разработал 50 вопросов по школьной программе. Билет будет содержать два, возможно, три вопроса. Абитуриент вытянет билет, на проштампованном листе изложит свой ответ на вопросы, а затем ответит экзаменационной комиссии. При этом будет вестись видеозапись. При возникновении спорных моментов у любого абитуриента будет возможность на подачу апелляции в течение суток.

В комиссии войдут учителя

Планируется, что в каждую комиссию по приему устного экзамена войдет как минимум по одному школьному учителю для более объективной оценки знаний.

Срок отработки по целевому направлению

Обязательный срок отработки по распределению для молодых специалистов, получивших высшее образование на условиях целевой подготовки, составляет 5 лет. Целевики, окончившие среднее специальное учебное заведение, обязаны отработать 3 года, профессионально-техническое – 2 года. В срок обязательной отработки может быть включен период прохождения военной службы по призыву или в резерве Вооруженных Сил Республики Беларусь, декретный отпуск (до достижения ребенком возраста 3 года). Учеба в магистратуре и аспирантуре на сокращение времени отработки не влияет.

Процент бюджетных мест для целевиков

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 года №23 «О правилах приема лиц для получения высшего и среднего специального образования» увеличен процент бюджетных мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки – по специальностям профиля образования «Здравоохранение» – до 80 процентов от контрольных цифр приема, по направлению «Сельское хозяйство» – до 70 процентов, по иным специальностям – до 60 процентов.

Жанна Косевич, главный специалист по кадрово-юридическим вопросом отдела по образованию Березовского райисполкома:

– Целевая подготовка – это один из способов персонализации заказа, который реализуется через заключение трехстороннего договора между заказчиком, абитуриентом на момент поступления и учреждением образования высшего, среднеспециального или профессионально-технического. В новой редакции Кодекса об образовании появилась норма, снимающая ограничение с места нахождения организации-заказчика. Ранее ей могла стать организация, расположенная в сельской местности или малых городах численностью до 20 тыс. человек. Целевое направление стимулирует школьника заранее определиться не только с вузом и специальностью, но и местом, где он желает затем работать – ему будет необходимо отработать пять лет. На данный момент к нам в отдел по образованию обратились четыре выпускницы за получением целевого направления в Барановичский государственный университет на специальность «английский язык» и в Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина – «логопедия» и «психология». Уже в феврале мы сформируем заявку в управление образования Брестского облисполкома, а Министерство образования издаст приказ с цифрами целевого набора с учетом планируемого приема по каждому вузу.

Анисия Тарасевич, ученица 11 класса Первомайской средней школы:

– В 10 классе я определилась с выбором профессии – психолог или логопед, поняла, что работа непосредственно с детьми мне больше нравится, и выбрала логопедию. Обратилась в отдел по образованию за получением целевого направления для поступления в Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина. Решила подстраховаться, так как конкурс в прошлом году был более четырех человек на место. С новыми правилами приема целевиков ознакомилась. Теперь у меня есть два шанса для поступления и подготовка только нужных мне предметов. Это дает мне возможность грамотно распределить время на подготовку. Я буду сдавать на ЦЭ русский язык и историю Беларуси, а на внутреннем испытании в вузе биологию. Уже готовлюсь по вопросам, размещенным на сайте Министерства образования. Обязательно в мае зарегистрируюсь и на централизованное тестирование по биологии, чтобы у меня была в запасе еще одна возможность для поступления.

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