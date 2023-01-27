За 2022 год в бюджет Гомельской области поступило более Br3,1 млрд. По отношению к уровню 2021-го поступления увеличились на 11% в фактических ценах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Татьяна Сидоренко.

По ее словам, свыше 76% доходов бюджета сформировано за счет поступлений пяти налогов. 32,3% — за счет подоходного налога, 20,3% — НДС, 10,8% — на прибыль, 6,9% — на недвижимость и 6,3% — за счет акцизов.

Вклад организаций госсектора экономики в консолидированный бюджет за 2022 год — свыше Br2,25 млрд. На их долю приходится 72,7% общих поступлений. От организаций негосударственного сектора поступило Br643 млн (20,7%), от индивидуальных предпринимателей — Br99,4 млн (3,2%), от физлиц — Br105,3 млн (3,4%).

«Девять крупнейших налогоплательщиков перечислили в бюджет более Br1,38 млрд. Это 44,8% от доходов области. Наибольший вклад в формирование бюджета внесли РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», РУП «Гомельэнерго», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — рассказала Татьяна Сидоренко.

Она уточнила, что формирование бюджета региона в 2022 году обеспечивали более 823 тыс. плательщиков. Из них свыше 19 тыс. организаций, около 30 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 774 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

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