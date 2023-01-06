Что нужно знать о Рождестве взрослым и детям, почему в это время нельзя гадать, существуют ли правила праздничного стола и что делать, если на душе мрак? Беседуем с председателем синодального информационного отдела Белорусской православной церкви иереем Игорем Васько.

— Отец Игорь, чего категорически нельзя делать в праздник?

— Все просто: грешить нельзя. Можно делать добрые дела, причем во все дни. В подготовке к Рождеству участвует наш дух, через который происходит общение с Богом, а также душа и тело. Духовные переживания праздника рождают в нас желание пойти в храм, соблюдать пост. Когда на богослужениях в церкви человек размышляет над тем, что Бог сделал для него, это не только начинает вдохновлять, но и дает пищу для ума. Наша задача — держать связь духовного и материального: уделять внимание и общению с Богом, и душевным переживаниям, и материальным нуждам.

— Как быть с гаданиями на Рождество, которые популярны в народе с допушкинских времен?

— Этого нельзя делать ни в коем случае. Гадание — это погружение в ту стихию, от которой Христос нас освободил. Оно аналогично азартным играм, где кто-то может выиграть, кто-то проиграть, но по итогу лишиться всего. Если мы пытаемся узнать окольными путями будущее, злые духовные силы забирают всю нашу природу. По воспоминаниям современников, Пушкин к предсказаниям относился серьезно: цыганка нагадала поэту, что он умрет от руки человека на белом коне. Если предрекают что-то плохое и ты, забыв о промысле Божьем и его защите, ищешь возможности этого избежать, то предсказанное сбудется. Если хотите, чтобы Господь помог, просите помощи у Него самого.

— Если кто на богослужения не ходил и не постился…

— Пост — общее правило, он очень важен для духовной подготовки к празднику, но это не пропуск в Рождество. Каждый вправе ощутить этот праздник. Иоанн Златоуст в своем послании, правда, Пасхальном, говорил: те, кто постился с самого начала или позднее, кто вообще не постился, — все приходите на праздник, все участвуйте! Особую роль тут играет подготовка к празднику. Хорошее настроение, добрые переживания от украшения дома и рождественской елки остаются надолго в душе.

— Говорят, на традиционном рождественском столе должно быть не менее 12 блюд. А каких?

— Праздничный стол — это не про еду, а про общение, переживание и символ торжества. Даже в монастырском уставе написано: «После богослужения — трапеза — Велие, то есть большое утешение братии!». Что на столе — не так важно, как и количество блюд. Хотя, конечно, мы не можем поставить на него только пюре с котлетой — это неуважение к празднику. У каждого народа свои традиционные блюда: у кого-то курица, у кого-то гусь, у кого-то индейка.

— Что нужно обязательно сказать детям на Рождество?

— Дети чувствуют этот праздник душой и сердцем. Но они должны понять и умом, для чего Бог пришел на землю. Почему родился в яслях, в хлеву? Мог ведь появиться на свет во дворце или в богатом доме. Но, выбрав хлев, он показал человеку, что смирил себя ради него. Смирение — готовность отдать другому то, что нужно тебе. Это жизнь не по принципу: «Хочу всего — и побольше!».

— А какой наказ дать молодежи?

— Современный мир учит брать от жизни максимум. Важно, чтобы молодые поняли непреложную истину: чем больше отдаешь, тем больше возвращается! В 1920-е годы во Франции православный проповедник-эмигрант проходил по мосту, который парижане называли мостом самоубийц. Там он увидел хорошо одетого человека, готового броситься в реку. Поняв, что сейчас о Боге говорить бесполезно, проповедник обратился к несчастному: «Молодой человек, простите, я понимаю, что жизнь для вас сейчас не имеет смысла, но у вас есть кошелек, который рыбам будет не нужен, а рядом с этим мостом бедный квартал. Зайдите в любую семью — отдайте кошелек и дальше делайте что хотите!». Человек последовал совету проповедника — и больше не вернулся. Враг ушел из его сердца — и отчаявшийся остался жив.

Когда на душе мрак и безысходность — не парься и не грузись, как говорят молодые люди. Иди и сделай что-то хорошее.

— Насколько добродетельно наше общество: не много ли у нас детских приютов и домов престарелых?

— Не видел социальных исследований, но, по личным ощущениям, сейчас меньше детских домов, чем раньше. В последнее время все чаще вижу такую добродетель общества, как усыновление. В десятках семей священников растут усыновленные — от одного до десяти детей. Например, в Жодино три такие семьи.

Рождество — повод вспомнить, что наши родители — образ Отца небесного. В целом у белорусов есть понимание, что родители связывают нас с Богом. Даже Всевышний в таком таинстве, как венчание, уступает первое место отцам и матерям. По церковным правилам без благословения родителей венчать нельзя, только после них его дает Бог. Я служил в небольшом населенном пункте и ни разу не слышал, чтобы кто-то отдал отца или мать в дом престарелых. Это проблема больших городов, где вовлеченность в круг больших дел уводит нашу душу на второй план.

Белорусы — отзывчивые. В стране проходит акция «Подари Рождество», на время которой в магазинах выставляют особые корзинки. В них каждый может положить подарок для воспитанников детских домов и малообеспеченных. На рождественские елки в храмах вешают записочки с пожеланиями детей из приютов, а прихожане покупают им подарки, о которых те просили. Помните: чем больше отдаешь, тем больше возвращается.

Рождество — это радость. Ее Господь дает просто так. Нам часто не хватает такой радости из-за разных дел, сложной политической ситуации в мире. Многое человечество пережило, многое предстоит ему пережить. И всегда с нами будет Бог. В Евангелии есть такие слова: «Я с вами до скончания века». Нужно только не забывать радоваться. А церковь Христова и помощь Божья с нами всегда. Праздник Рождества напоминает эту непреложную истину.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель