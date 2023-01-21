Главы регионов Иван Крупко и Радий Хабиров ознакомились с производственными процессами на предприятии, которое является одним из крупнейших производителей гидравлики в Беларуси.

Этому гомельскому предприятию более 60 лет, до 2014 года оно было известно как ОАО «Гидропривод». Затем была проведена реорганизация, и «Гидропривод» включили в состав холдинга «Салео» (еще один производитель гидравлики базируется в Брестской области).

Сегодня предприятие производит различную контрольно-регулирующую гидроаппаратуру. Ее используют на тракторах и прочей мобильной технике, также на станках, агрегатах, автоматических линиях. Востребованность аппаратуры неоспорима: ее постоянными потребителями выступают «Гомсельмаш», «АМКОДОР», МТЗ, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, многие другие отечественные предприятия.

«САЛЕО-Гомель» успешно не только на внутреннем рынке, его продукцию охотно заказывают в России, странах СНГ, дальнем зарубежье. Все-таки крупная техника и сложные станки немыслимы без надежной гидравлики. Нет сомнений, что товар этого производителя найдет своего покупателя и в Башкортостане.

Источник: http://gp.by

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