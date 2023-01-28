Всем привет, я Андрей Сыч, – это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Разведка Германии сообщила депутатам Бундестага о потерях украинской армии под Бахмутом, которые ежедневно исчисляются сотнями человек. На этом фоне становится понятно происходящее на улицах этой страны. Не в меру упитанные сотрудники военкоматов устраивают облавы на мужчин, идущих на работу или в магазин за продуктами. Что стоит за волной тотальной мобилизации на Украине? Давайте разбираться.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне на Украине. Конец зимы – начало весны уже давно обозначен официальным Киевом как период решающего удара. К активным действиям украинцев подталкивают американские партнёры. Звучат открытые требования взять Крым. В потугах исполнить поручение вашингтонского сюзерена Зеленский отправляет на смерть всех, кого получится словить. Мужчин заламывают на улицах при любой возможности. Украинский политолог Михаил Чаплыга сообщает, что в Закарпатье заменили местных военкомов на приезжих. Регион с компактным расселением венгров подвергнут тотальной мобилизации. Венгерское издание пишет, что морги Закарпатья переполнены трупами местных жителей, а администрации больниц специально задерживает выдачу тел, чтобы скрыть потери.

Ситуация доведена до абсурда. Военкомат во Львовской области попытался мобилизовать инвалида детства с отсутствующими кистями рук. В итоге ему даже пришлось проходить медкомиссию. Вот, что мужчина написал у себя на странице в «Фейсбуке».

«Недавно мне принесли повестку, чтобы явиться в военкомат. В назначенное время я пришел в военкомат, и меня сразу отправили на прохождение медицинского осмотра и дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ. А так как у нас большинство медработников оказались устроены на работу за сало и половину свиньи, меня снова заставили пройти полное медицинское обследование, потому что все слепы и некомпетентны и не могут прочитать диагноз, который поставлен мне еще с детства»

Весь этот театр абсурда происходит на фоне коррупционных скандалов. Пока одних без подготовки бросают в гущу боевых действий, другие разворовывают всё, до чего дотянутся. Тыловые крысы Минобороны Украины, завышая стоимость контрактов на продукты питания, растащили по карманам более 100 миллионов долларов. В Киеве за взятку в 400 тысяч долларов задержан заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский. Чиновник обещал покровительство в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Во Львове отстранили начальника патрульной полиции, который подарил своей девушке пропуск для проезда по закрытой части города. Девичьему восторгу не было предела.

Формирование новой украинской элиты на крови своих соотечественников сопровождается активными наркотическими путешествиями Зеленского. Его очередное интервью с возмущениями в адрес Шольца об отказе поставлять танки вызвало много вопросов даже у обывателей, которые заподозрили вождя в состоянии наркотического опьянения. Предположения взволнованных людей подтверждаются интервью украинского продюсера Юрия Бардаша, который приоткрыл занавес:

– Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он «висел» четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть.

За время конфликта личное состояние Зеленского и топовых украинских чиновников выросло в несколько раз. Человеческими жизнями формируют временной лаг для личного обогащения. На Украине реализуется сценарий войны до последнего украинца.

Источник: http://gp.by

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