Всем привет, я Андрей Сыч, — это выпуск «Просто о сложном» на канале «Правда блог». Хоровод геополитических амбиций поставил мир на порог глобального горячего противостояния. Выходя в одностороннем порядке из важнейших соглашений по безопасности и организуя цветные революции, Запад нарушил баланс сил. Ситуация усугубляется практически ежедневно, нарастают взаимные упрёки и недоверие. Сохранение мира становится одной из важнейших ценностей. Будет ли втянута Беларусь в войну и что предпринимается для недопущения такого сценария? Давайте разбираться.

Беларусь последовательно выступает за диалог и формирование новой архитектуры безопасности, которая будет учитывать интересы всех, а не одного конкретно взятого жандарма, который привык размахивать дубинкой так, как ему вздумается. О нарастающей угрозе кровопролития Александр Лукашенко говорил задолго до начала противостояния на Украине.

Роль белорусских мирных инициатив высоко оценивали все участники диалоговых площадок. Дело в том, что все прекрасно понимали уровень угрозы, который был сформирован по причине нарушения стратегического баланса сил в Европе.

К сожалению, наши миротворческие инициативы расходились с планами западных политиков. На границе с Беларусью продолжали наращивать ударный кулак, под видом учебных центров формировали военные базы НАТО на Украине. Сегодня многие из действующих офицеров Североатлантического альянса, которые продолжительное время находились в этих центрах, воюют с Россией в составе американских ЧВК. Каждый из нас с обоснованной тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране. Сохранение мира в Беларуси связывают непосредственно с личностью Александра Лукашенко. На главу государства возлагают большие надежды. Даже сложный 2022 год, который ознаменовался беспрецедентным санкционным давлением, почти 70% белорусов в ходе опроса общественного мнения назвали удачным. Исходя из запроса граждан, текущий год пройдёт под эгидой мира и созидания. В нынешней ситуации, когда западные «партнеры» нам открыто говорят о том, что продолжат раскачивать ситуацию изнутри, сохранение мира зависит не только от Президента, но и от каждого из нас.

Источник: http://gp.by

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