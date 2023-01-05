Правительство установило новые цены на газ, тепловую и электроэнергию для населения. Это предусмотрено постановлением Советов Министров от 30 декабря 2022 года №952, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с 1 июня по 31 мая включительно изменены с Br21,9245 на Br24,7187 за 1 Гкал.

Также постановлением №952 установлены цены на газ природный и сжиженный, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и без таковых, тарифы на электрическую энергию, цены (тарифы) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

За 1 куб.м природного газа, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, необходимо будет уплатить при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов с 1 января по 31 мая включительно — Br0,1993, с 1 июня по 31 декабря включительно — Br0,2062. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов нужно будет заплатить — Br0,5477.

Если газ используется без приборов индивидуального учета расхода, то плата будет взиматься с одного проживающего в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) в размере Br4,38, при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — Br12,6, а при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — Br7,12. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) в отопительный период будет взиматься Br0,6872, а в летний период — Br0,2577.

Стоимость баллона сжиженного газа весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br22,05, или Br1,05 за 1 кг.

Что касается используемой электроэнергии, то в жилых домах(квартирах) одноставочный тариф установлен в размере Br0,209 за 1 кВт∙ч для оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а для иных — Br0,2459.

Установлены также тарифы для домов, в которых электрическая энергия используется для нужд отопления и горячего водоснабжения с учетом наличия приборов учета, центральных систем газоснабжения и иных условий, а также дифференцированные тарифы по двум и трем временным периодам.

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