Традиционно упор в новом году миротворцы Гомельщины сделают на работе с молодежью.

Основными акциями станут проекты с участием подрастающего поколения: видеомосты со школьниками из других стран, марши в памятных местах, благоустройство мемориалов, диалоги с ветеранами, представителями церкви. Ведь именно от патриотизма подростков и студентов зависит будущее Беларуси, уверен Тимофей Глушаков:

– В первый учебный день года, 9 января, в школах региона провели уроки, на которых ребятам рассказали о том, почему Президент объявил 2023-й годом мира и созидания. И как сейчас важно сохранить диалог между странами, выстроить взаимопонимание поколений. Дети – первые посланники мира, им строить будущее. Поэтому и будем работать в первую очередь с ними.

Не забудут и о тружениках села, педагогах, молодых семьях – мероприятия с их участием тоже запланированы на этот год.

Жителей региона ждут и новые проекты.

Источник: http://gp.by

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