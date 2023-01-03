Правила доработаны с учетом результатов широкого изучения общественного мнения и экспертных оценок, а также апробации отдельных норм в ходе вступительной кампании 2022 года.

В целом обновленными Правилами приема сохраняется закрепленная Кодексом Республики Беларусь об образовании система поступления в высшие учебные заведения.

Правила направлены на повышение объективности оценки знаний абитуриентов и обеспечивают соблюдение принципа равной возможности поступления в вузы.

‼️Ими также предусматривается совершенствование отбора наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов для получения востребованных экономикой страны специальностей.

Без вступительных испытаний предполагается зачисление победителей международных и республиканских олимпиад, победителей университетских олимпиад при поступлении в эти вузы, выпускников Национального детского технопарка по рекомендации наблюдательного совета, выпускников лицеев при университетах при поступлении в данные университеты, а также лиц, сдавших единый государственный экзамен в Российской Федерации (при поступлении на платную форму обучения).

Вне конкурса будут зачисляться дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, воспитанники военно-патриотических клубов при поступлении в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты.

Вводятся особые условия поступления на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы. На указанные специальности абитуриенты будут сдавать только два предмета (язык и один профильный предмет в форме ЦЭ или ЦТ).

Предусматривается прием на целевую подготовку по итогам внутреннего испытания в вузе в устной или практической форме

(в зависимости от специальности).

При подаче документов для поступления абитуриент должен представить характеристику из школы (колледжа).

Указом также закрепляются полномочия Минобразования по регулированию отдельных вопросов проведения вступительной кампании, в том числе по определению порядка организации и проведения ЦЭ

и внутренних экзаменов, сроков приема документов и зачисления абитуриентов.

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