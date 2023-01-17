Сегодня в аграрно-техническом колледже на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели случай повторного употребления несовершеннолетними алкогольных напитков.

Двое ребят уже привлекались год назад. Тогда на выездном судебном заседании они получили заслуженное наказание за порчу плитки магазина в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне Нового года молодые люди вышли на свободу по амнистии. А уже 14 января оказались замеченными правоохранителями в нетрезвом виде, что стало поводом сегодняшнего заседания. Следует отметить, что не раз предпринимались попытки направить несовершеннолетних на путь исправления. Они посещали психолога, привлекались к внеучебной занятости, профилактическим беседам.

На заседании присутствовали старший помощник прокурора Виктория Стрижнева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД Андрей Фролов, представители субъектов профилактики.

По итогу заседания каждому учащемуся был вынесен штраф 5 базовых величин. В отношении одного из обвиняемых поступило предложение о лишении молодого человека финансовой дееспособности.

Молодые люди искренне раскаялись в содеянном, пообещали больше не совершать правонарушений и признали, что пьянство в столь раннем возрасте не приведет их к хорошей жизни.

Алина ЮРИНСКАЯ

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