В Республике Беларусь в декабре 2022 года и январе 2023 года произошли 2 несчастных случая с детьми. Много случаев электротравматизма в быту из-за несоблюдения правил эксплуатации электрических бытовых приборов, эксплуатации электрической проводки с оголенными токоведущими частями, отсутствие крышек розеток и выключателей, любопытством детей, а главное оставлением детей без присмотра.

С целью профилактики электротравматизма, травматизма при пользовании газом в быту среди учащихся и предотвращения несчастных случаев, связанных с поражением населения электрическим током, взрывов газовых баллонов в домах и квартирах энергогазинспекция сообщает, что персонал энергогазинспекции может произвести осмотр электрической проводки, аппаратов защиты и порядок ремонта, замены и предотвратить пожары от перегрузки электрической сети. Данная работа проводится бесплатно и не влечет привлечения собственника к административной ответственности.

Персонал РЭГИ при проведении адресных проверок домовладений и квартир граждан, а также по сообщению РОЧС при установлении фактов содержания и эксплуатации электрической проводки, аппаратов защиты в неудовлетворительном состоянии, а также нарушения правил пользования газом в быту, приведших или которые могут привести к пожару и гибели людей, по статье 21.5 «Нарушение правил пользования газом в быту»; 21.8 «Нарушение правил эксплуатации электроустановок и теплоустановок», 24.1 «Неисполнение письменного требования» имеет право привлечь виновное лицо к административной ответственности, до 30 базовых величин.

С уважением, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору, начальник Буда-Кошелёвской РЭГИ В.П. Пырх