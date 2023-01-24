В Беларуси создают межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину. Об этом рассказал журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БелТА.

«Принято принципиальное решение: будет создана межведомственная комиссия, которую возглавит генеральный прокурор. В состав этой комиссии будут включены представители общественности, депутатского корпуса, должностные лица государственных органов. Те, кто находится за рубежом, желает вернуться на родину, но чего-то опасается, будут иметь возможность обратиться (информация будет размещена во всех средствах массовой информации) в комиссию и получить соответствующие разъяснения — о возможности вернуться, о наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу», — рассказал Андрей Швед.

При этом генеральный прокурор подчеркнул, что работа будет вестись не огулом, а с каждым гражданином индивидуально. Ожидается, что межведомственная комиссия заработает в ближайшее время: разрабатывается соответствующий проект президентского указа. Глава государства поручил подготовить документ в кратчайшие сроки. Обратиться в комиссию можно будет в любой удобной форме. Основное требование Президента — дать людям шанс.

«Многие ведь действительно ни в чем не обвиняются, не подозреваются. Но им так, образно говоря, промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали. Поэтому даже в первую очередь они должны к нам обратиться, и мы этому человеку должны сказать: к вам нет претензий, можете спокойно вернуться в страну и жить спокойной жизнью. Это одна категория лиц. Другая категория — которые сами четко знают либо сомневаются, чувствуют, что что-то есть. Мы тогда перепроверяем всю информацию и говорим: вы совершили такие вот преступления или подозреваетесь, обвиняетесь, есть такие правовые механизмы. В случае раскаяния, например, обратиться через помилование, другие способы. Все в рамках закона», — пояснил глава надзорного ведомства.

«Решения будут приниматься положительные в отношении тех лиц, которые не совершали преступлений, не посягали на наш конституционный строй, которые раскаялись и действительно хотят вернуться и жить мирной и спокойной жизнью в нашей стране. И даже в отношении тех, кто совершил преступления, мы с точки зрения закона в индивидуальном порядке будем принимать решения в отношении раскаявшихся (у нас достаточно правовых механизмов). То есть каждому будет дан шанс вернуться домой и жить мирно и спокойно. Но, если совершил преступление, в соответствии с законом будет приниматься решение, как и в любом другом правовом государстве», — добавил Андрей Швед.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 24 января провел совещание об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране. Одной из тем стала работа с гражданами, которые уехали за рубеж после событий 2020 года, а теперь хотят вернуться на родину.

«Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Закон мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более что отдельные из тех, кто туда побежал (кушать-то хочется), ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет», — заявил Президент.

«Надо четко определить, кто действительно пересмотрел свои взгляды и хочет спокойно жить, учиться и работать, а кто нет. Но надо помнить, что не исключено, что некоторые из них могут воспользоваться нашими шагами навстречу, чтобы нанести определенный ущерб. Также и в интересах спецслужб зарубежных государств, особенно наших соседей по периметру, которые ведут себя подло (хуже, чем другие государства, подальше находящиеся от наших границ). Поэтому наша задача — исключительно индивидуальный подход к каждому и справедливость в принятии решений», — подчеркнул глава государства.

Источник: http://gp.by

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