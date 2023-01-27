На днях наша собака обзавелась светящимся ошейником – София подарила на день рождения. Только не подумайте, что мы празднуем дни рождения собак. Во всяком случае, пока. Это София так отметила свой. И теперь у нашей старушки Матильды есть не только чудо-ошейник, но и говяжий пищевод. Это такое лакомство сушеное. В числе его достоинств производители указывают низкокалорийность и длительный период жевания, а еще, как просветила меня София, он хорошо удаляет зубной налет. «Это вкусное и полезное лакомство с длительным периодом жевания придется по вкусу Вашему любимцу» – гласит надпись на упаковке. Что думает по этому поводу Матильда, остается только догадываться, но вот моему возмущению не было предела. Для человека, который выгуливал дворняг на ремне от маминой сумки, таскал для них котлеты и хлеб со стола, пока родители не видят, говяжий пищевод и ошейник со светодиодами – это явный перебор.

– Ах ты горе мое луковое, – не сдержалась я. – Ну и зачем ей, чистокровной дворянке, светящийся ошейник, сушеный пищевод, канатик для перетягивания и кусачки для когтей, если у нее есть целых 10 соток земли для выгула, двухразовое питание из свежих субпродуктов, соседские куры, если повезет, а главное – ты?!

Она, как водится, обиделась и заявила:

– Ты меня не понимаешь!

Мы разошлись по разным комнатам. Первой заговорила я:

– Я все понимаю, только не сразу. Просто нужно время, чтобы вспомнить, как это – быть ребенком. Мне, взрослому человеку, действительно трудно было поставить себя на место 13-летней девочки, хотя и опыт имеется – доводилось быть ребенком. А вот она взрослой еще не была. И что я могу предъявить ей? Ни-че-го. Остается только смиренно ждать, пока она не повзрослеет. Когда это произойдет, никто не знает. У Марка Твена, например, это случилось в 21. «Когда мне было 14 лет, – вспоминал он, – мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Когда мне исполнилось 21, я был изумлен, как поумнел старик за эти 7 лет».

Кто знает, что будут думать обо мне мои дети через 7, 14 или 20 лет? Надеюсь, к тому времени получится немного поумнеть, и я буду вполне себе сносной старушкой, которой смело можно доверить внуков. А уж я найду что им рассказать.

С уважением,

Ирина ПАЛУБЕЦ