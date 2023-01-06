Свое название Буда-Кошелевский район, что в 50 километрах от Гомеля, получил менее ста лет назад. Неподалеку было старинное село Кошелев, название которого переводилось как временное жилище, стан с полосой земли, очищенной от леса. Сегодня райцентр имеет современный презентабельный вид. От старых времен у местных жителей осталась любовь к традициям, фольклору, природе. Трудолюбивые, талантливые, они прославляют свой край хозяйским подходом к земле и преданностью любимому делу. О них — пять историй.

Чужих проблем не бывает Красивая высокая блондинка Елена Чижевская — управделами Липиничского сельисполкома. После сельскохозяйственного института молодого специалиста из Гродно распределили в колхоз «Заря» Буда-Кошелевского района зоотехником-селекционером. Спустя время избрали секретарем сельисполкома. С тех пор 40 лет Елена Анатольевна помогает местным жителям, а их на территории сельсовета более 1200 человек, решать проблемы, отстаивать права и находить выход из разных сложных ситуаций.

Молодежи в Липиничах осталось мало, по большей части здесь живут люди среднего возраста и пенсионеры. Самые частые посетители кабинета Чижевской — одинокие старики, которые приходят скорее ради живого общения, а не за помощью. — Идет бабушка в магазин, ко мне заглянет — о детях-внуках рассказать, посоветоваться, — улыбается Елена Анатольевна. — Но и просьб достаточно — для этого я и работаю здесь. Вот сейчас зима, дворы заметает — могут попросить снег расчистить. Социальные службы хорошо работают, но и мы в стороне не остаемся. Кстати, в этом году на территории сельсовета не было ни одного пожара — это тоже результат работы местных органов власти, в частности смотровых комиссий. — Знаю каждого человека здесь: кто как живет, какое отопление, в порядке ли обогреватели и плитки для приготовления еды. С некоторыми семьями приходится очень строго разговаривать и даже детей забирать в приют на время, пока родители не приведут все в порядок. Случаются и такие моменты, — признается Чижевская. Но радуют, конечно, приятные хлопоты. Не так давно на прием пришла многодетная семья, восьмерых детей воспитывает. Живут в арендном доме, но захотели строить собственный. Не знали с чего начать. Елена Анатольевна взялась за все сама, быстро собрала документы, связалась с подрядными организациями. Семье выделили субсидию, и уже строят дом — в мае можно будет праздновать новоселье.

— Вот это будет радость и для них, и для меня! — признается управделами. Каждые выходные Елена садится в поезд. Маршрута два — Гомель или Минск. Там живут ее трое детей и столько же внуков, которые с большим нетерпением ждут в гости. — Я счастливый человек. Помимо любимой работы, где чувствую себя нужной, у меня прекрасная семья, — не скрывает гордости Елена. — Старший сын Кирилл уже подполковник, служит в столице и не перестает нас радовать, средний Владимир работает программистом, дочь Карина — воспитателем в детском саду в Гомеле, занимается с детками, у которых психоневрологические заболевания. Напоследок женщина делится своей мечтой: — Хочу попасть во Дворец Республики — видела его только по телевизору, там очень красиво. А вот нашего ­­Президента мне довелось увидеть лично. Вернее, Александр Григорьевич тогда еще не был избран Главой государства, а приезжал к нам с предвыборной программой. Высокий такой, энергичный, умный — покорил сразу. Однолюб в профессии и семье Мы на одном из главных производств Буда-Кошелево. Завод «Амипак», где трудится около 300 человек, выпускает упаковку для товаров, в том числе пищевой промышленности. Три года «Амипак» находится в санации. До выхода из этой процедуры еще четыре года, но дела здесь уже идут в гору: экспорт за три года увеличился вдвое, налаживается выпуск импортозамещающей продукции, в том числе ламинированного картона для упаковки, аналогичной Tetra Pak. В сложный для «Амипака» период часть сотрудников уволилась. Но костяк остался. До последнего бороться за родной завод готов был и начальник цеха по изготовлению пленок полиэтилентерефталата и горячего ламинирования Андрей Боженков. Андрей Александрович из местных, на производство пришел более 20 лет назад учеником машиниста экструдера. Трудолюбие и ответственность нового сотрудника оценили — молодой специалист стал мастером цеха, а шесть лет назад возглавил его. Боженков вспоминает: — Нужно было создать такую атмосферу в коллективе, чтобы каждый понимал, как много от него зависит. Надеюсь, за эти годы я заслужил авторитет. Люди мне доверяют, к работе относятся честно, поэтому и результат есть. В мой кабинет могут прийти и с рабочим вопросом, и с личной проблемой — знают, что не отмахнусь.

Вместе с Андреем Боженковым мы обошли предприятие. Практически везде полная автоматизация процессов, идеальный порядок, у каждого цеха — современный вид. В одном цехе в огромных мешках стоит измельченный пластик белого, зеленого, коричневого, черного цветов, похожий на крошечные осколки. Это сырье для будущей упаковки. На линии следующего цеха между валиками тянется бесконечная прозрачная пленка. Машины наносят печать на упаковку — в эту нальют молоко, а в этой будет майонез. — Когда я пришел на завод, упаковочную пленку в Беларуси почти никто не производил, поэтому со сбытом никаких проблем не было, — рассказывает специалист. — Сейчас конкуренция очень серьезная как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому хочешь не хочешь, а марку держать надо. Нам повезло с руководителем — антикризисный управляющий Валентина Ивановна Жукова, которая до назначения на эту должность работала заместителем директора по экономике, буквально живет на заводе. С таким примером любви к своему предприятию плохо работать невозможно. У Андрея Александровича прекрасная семья — супруга работает в районном управлении по труду, занятости и социальной защите, сын служит в войсковой части в Березе, дочь учится в пятом классе. — Я однолюб и в профессии, и в семье, — улыбается мужчина. — Поэтому считаю себя счастливым человеком. На работу иду с удовольствием, зная, что я там нужен, и домой возвращаюсь с радостью — ведь меня ждут и любят. Улыбка тоже лечит Как-то молодому терапевту Ольге Махановой главврач Буда-Кошелевской ЦРБ доверил заменить ушедшего в отпуск врача-инфекциониста. Девушка справилась — и несколько лет подряд давала отпуск узкому специалисту. А когда в больнице освободилась вакансия врача этого профиля, с большим энтузиазмом приняла предложение занять ее. И вот уже 17 лет Ольга Леонидовна — единственный инфекционист района. Самым сложным испытанием для всех медиков стала пандемия коронавируса. Тогда, вспоминает Маханова, приходилось чуть ли не жить на работе: смена заканчивалась в 16 часов, а домой — ближе к девяти вечера, да и ночные дежурства участились. К счастью, муж и сын понимали: мама сейчас нужнее больным. — С тревогой наблюдали, как замирает жизнь в других странах, останавливаются производства, надеялись, что у нас до этого не дойдет, — говорит Ольга Леонидовна. — Беларусь не ушла в локдаун по примеру других государств и всему миру показала, как можно сохранить экономику в тяжелейших условиях. Врач всегда любила разбираться со сложными случаями — и не только в ковидные времена. Чем запутаннее клиническая картина заболевания, тем интереснее поиск верного диагноза, признается Ольга Леонидовна:

— Однажды привезли пациента в тяжелом состоянии. У мужчины высокая температура, кожа и склеры желтые, печень увеличена. Я заподозрила у него лептоспироз. Довольно редкая болезнь — один случай в год в районе выявляется, но может закончиться летальным исходом, если бездействовать. Мой диагноз подтвердили и лабораторные исследования. К счастью, мы успели купировать все вовремя. Человек домой вернулся здоровым. Каждый такой случай — маленькая победа.