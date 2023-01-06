Свое название Буда-Кошелевский район, что в 50 километрах от Гомеля, получил менее ста лет назад. Неподалеку было старинное село Кошелев, название которого переводилось как временное жилище, стан с полосой земли, очищенной от леса. Сегодня райцентр имеет современный презентабельный вид. От старых времен у местных жителей осталась любовь к традициям, фольклору, природе. Трудолюбивые, талантливые, они прославляют свой край хозяйским подходом к земле и преданностью любимому делу. О них — пять историй.
Чужих проблем не бывает
Красивая высокая блондинка Елена Чижевская — управделами Липиничского сельисполкома. После сельскохозяйственного института молодого специалиста из Гродно распределили в колхоз «Заря» Буда-Кошелевского района зоотехником-селекционером. Спустя время избрали секретарем сельисполкома. С тех пор 40 лет Елена Анатольевна помогает местным жителям, а их на территории сельсовета более 1200 человек, решать проблемы, отстаивать права и находить выход из разных сложных ситуаций.
Молодежи в Липиничах осталось мало, по большей части здесь живут люди среднего возраста и пенсионеры. Самые частые посетители кабинета Чижевской — одинокие старики, которые приходят скорее ради живого общения, а не за помощью.
— Идет бабушка в магазин, ко мне заглянет — о детях-внуках рассказать, посоветоваться, — улыбается Елена Анатольевна. — Но и просьб достаточно — для этого я и работаю здесь. Вот сейчас зима, дворы заметает — могут попросить снег расчистить. Социальные службы хорошо работают, но и мы в стороне не остаемся.
Кстати, в этом году на территории сельсовета не было ни одного пожара — это тоже результат работы местных органов власти, в частности смотровых комиссий.
— Знаю каждого человека здесь: кто как живет, какое отопление, в порядке ли обогреватели и плитки для приготовления еды. С некоторыми семьями приходится очень строго разговаривать и даже детей забирать в приют на время, пока родители не приведут все в порядок. Случаются и такие моменты, — признается Чижевская.
Но радуют, конечно, приятные хлопоты. Не так давно на прием пришла многодетная семья, восьмерых детей воспитывает. Живут в арендном доме, но захотели строить собственный. Не знали с чего начать. Елена Анатольевна взялась за все сама, быстро собрала документы, связалась с подрядными организациями. Семье выделили субсидию, и уже строят дом — в мае можно будет праздновать новоселье.
— Вот это будет радость и для них, и для меня! — признается управделами.
Каждые выходные Елена садится в поезд. Маршрута два — Гомель или Минск. Там живут ее трое детей и столько же внуков, которые с большим нетерпением ждут в гости.
— Я счастливый человек. Помимо любимой работы, где чувствую себя нужной, у меня прекрасная семья, — не скрывает гордости Елена. — Старший сын Кирилл уже подполковник, служит в столице и не перестает нас радовать, средний Владимир работает программистом, дочь Карина — воспитателем в детском саду в Гомеле, занимается с детками, у которых психоневрологические заболевания.
Напоследок женщина делится своей мечтой:
— Хочу попасть во Дворец Республики — видела его только по телевизору, там очень красиво. А вот нашего Президента мне довелось увидеть лично. Вернее, Александр Григорьевич тогда еще не был избран Главой государства, а приезжал к нам с предвыборной программой. Высокий такой, энергичный, умный — покорил сразу.
Однолюб в профессии и семье
Мы на одном из главных производств Буда-Кошелево. Завод «Амипак», где трудится около 300 человек, выпускает упаковку для товаров, в том числе пищевой промышленности. Три года «Амипак» находится в санации. До выхода из этой процедуры еще четыре года, но дела здесь уже идут в гору: экспорт за три года увеличился вдвое, налаживается выпуск импортозамещающей продукции, в том числе ламинированного картона для упаковки, аналогичной Tetra Pak. В сложный для «Амипака» период часть сотрудников уволилась. Но костяк остался. До последнего бороться за родной завод готов был и начальник цеха по изготовлению пленок полиэтилентерефталата и горячего ламинирования Андрей Боженков.
Андрей Александрович из местных, на производство пришел более 20 лет назад учеником машиниста экструдера. Трудолюбие и ответственность нового сотрудника оценили — молодой специалист стал мастером цеха, а шесть лет назад возглавил его. Боженков вспоминает:
— Нужно было создать такую атмосферу в коллективе, чтобы каждый понимал, как много от него зависит. Надеюсь, за эти годы я заслужил авторитет. Люди мне доверяют, к работе относятся честно, поэтому и результат есть. В мой кабинет могут прийти и с рабочим вопросом, и с личной проблемой — знают, что не отмахнусь.
Вместе с Андреем Боженковым мы обошли предприятие. Практически везде полная автоматизация процессов, идеальный порядок, у каждого цеха — современный вид. В одном цехе в огромных мешках стоит измельченный пластик белого, зеленого, коричневого, черного цветов, похожий на крошечные осколки. Это сырье для будущей упаковки. На линии следующего цеха между валиками тянется бесконечная прозрачная пленка. Машины наносят печать на упаковку — в эту нальют молоко, а в этой будет майонез.
— Когда я пришел на завод, упаковочную пленку в Беларуси почти никто не производил, поэтому со сбытом никаких проблем не было, — рассказывает специалист. — Сейчас конкуренция очень серьезная как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому хочешь не хочешь, а марку держать надо. Нам повезло с руководителем — антикризисный управляющий Валентина Ивановна Жукова, которая до назначения на эту должность работала заместителем директора по экономике, буквально живет на заводе. С таким примером любви к своему предприятию плохо работать невозможно.
У Андрея Александровича прекрасная семья — супруга работает в районном управлении по труду, занятости и социальной защите, сын служит в войсковой части в Березе, дочь учится в пятом классе.
— Я однолюб и в профессии, и в семье, — улыбается мужчина. — Поэтому считаю себя счастливым человеком. На работу иду с удовольствием, зная, что я там нужен, и домой возвращаюсь с радостью — ведь меня ждут и любят.
Улыбка тоже лечит
Как-то молодому терапевту Ольге Махановой главврач Буда-Кошелевской ЦРБ доверил заменить ушедшего в отпуск врача-инфекциониста. Девушка справилась — и несколько лет подряд давала отпуск узкому специалисту. А когда в больнице освободилась вакансия врача этого профиля, с большим энтузиазмом приняла предложение занять ее. И вот уже 17 лет Ольга Леонидовна — единственный инфекционист района.
Самым сложным испытанием для всех медиков стала пандемия коронавируса. Тогда, вспоминает Маханова, приходилось чуть ли не жить на работе: смена заканчивалась в 16 часов, а домой — ближе к девяти вечера, да и ночные дежурства участились. К счастью, муж и сын понимали: мама сейчас нужнее больным.
— С тревогой наблюдали, как замирает жизнь в других странах, останавливаются производства, надеялись, что у нас до этого не дойдет, — говорит Ольга Леонидовна. — Беларусь не ушла в локдаун по примеру других государств и всему миру показала, как можно сохранить экономику в тяжелейших условиях.
Врач всегда любила разбираться со сложными случаями — и не только в ковидные времена. Чем запутаннее клиническая картина заболевания, тем интереснее поиск верного диагноза, признается Ольга Леонидовна:
— Однажды привезли пациента в тяжелом состоянии. У мужчины высокая температура, кожа и склеры желтые, печень увеличена. Я заподозрила у него лептоспироз. Довольно редкая болезнь — один случай в год в районе выявляется, но может закончиться летальным исходом, если бездействовать. Мой диагноз подтвердили и лабораторные исследования. К счастью, мы успели купировать все вовремя. Человек домой вернулся здоровым. Каждый такой случай — маленькая победа.
По утрам Ольга Леонидовна обходит палаты. Впервые оказался в инфекционном отделении пенсионер Иван Гавриленко — воспаление легких. По словам мужчины, во многом идти на поправку помогает хорошая атмосфера, созданная лечащим врачом:
— Нам с доктором повезло. Улыбнется — и жить хочется. Несколько раз в день в палату заглянет, расспросит. С ней можно обо всем запросто поговорить.
На 100 процентов согласился с этим и сосед по палате Валентин Банюк:
— Наша Ольга Леонидовна — милая и отзывчивая женщина, таким и должен быть настоящий врач. Когда такие люди лечат, то и выздоравливать получается быстрее.
Новогодние чудеса для Ксюши
Начинающей вокалистке Ксении Козловой из Буда-Кошелево на главной елке Гомельской области вручил подарок председатель облисполкома Иван Крупко. Событие позади, но эмоции переполняют талантливую девочку до сих пор:
— Никогда не думала, что мои достижения так высоко оценят. Выходила за подарком, радовалась и одновременно очень сильно волновалась.
Попасть в десятку самых-самых 11‑летней Ксюше помогла любовь к музыке. В копилке юной артистки — дипломы областных, республиканских и даже международных конкурсов. А началась музыкальная карьера, можно сказать, случайно. Всерьез заняться вокалом заставила бронхиальная астма. Столичный пульмонолог посоветовал родителям отдать дочку на пение, чтобы разрабатывать легкие. Девочку записали в детскую школу искусств Буда-Кошелево. На одном из конкурсов ее заметили и пригласили в вокальный ансамбль «Шчодрыца» Уваровичского центра детского творчества.
— Помню первый международный конкурс, — улыбается Ксюша. — В ожидании выхода на сцену слушала, как поют другие дети. Мне казалось, что все они — самые лучшие. И сколько же было счастья, когда я получила диплом за четвертое место!
За три года Ксения поучаствовала примерно в 70 фестивалях и конкурсах. Серьезные выступления у нее почти каждый месяц, а иногда и гораздо чаще.
— Ради пяти минут на сцене новую песню приходится разучивать и дорабатывать иногда целый год. Но это точно того стоит! — уверена вокалистка.
Самая значимая награда в копилке Ксении — третье место на международном конкурсе-фестивале LEMARI в Минске. В нем участвовали дети из 12 стран, а в жюри были музыканты из Италии, Румынии, Казахстана.
— Дочка исполнила песню на белорусском языке «Беларусачка», — рассказывает мама Ксении Вероника Ивановна. — Вообще, она очень любит петь на «мове». Хорошо ей удаются патриотические песни, особенно о войне. Много наших предков прошло войну — прабабушка Ксюши была разведчицей, связисткой.
В 2022 году Ксюша стала лауреатом конкурса «Паруса мечты». Девочка вспоминает, как после выступления случилось кое-что неожиданное:
— В жюри была Ядвига Поплавская. После конкурса она начала меня искать, спрашивала: кто видел девочку в черной блестящей юбке? Когда мы нашлись, Ядвига Константиновна меня очень хвалила и сказала, что я настоящая артистка. Теперь буду стараться еще больше, чтобы оправдать такие слова!
Сейчас у Ксюши ответственное время — подготовка к радиоконкурсу «Маладыя таленты Беларусi». Да и на будущее у нее планы серьезные: выступить на «Славянском базаре», выучиться на педагога по вокалу, чтобы раскрывать таланты детей, и открыть приют для бездомных кошек.
Местный бульбаш
На областных «Дажынках-2022» Буда-Кошелевский район стал победителем смотра-конкурса землепользования, высокой культуры земледелия, благоустройства животноводческих ферм. Из миллиона тонн зерна, полученных в Гомельской области, почти 130 тысяч — на счету местных аграриев. Развивается и фермерство. В этом краю немало настоящих хозяев, которые знают, как получить урожай с каждого клочка земли.
От Буда-Кошелево до деревни Смычок — чуть более 30 километров. Дорога петляет по живописному лесу. Ощущение, что едем в резиденцию Деда Мороза, а не в самое крупное фермерское хозяйство района. Площади «Днепра-Агро» раскинулись на двух тысячах гектаров. В хозяйстве трудится около полусотни человек. Руководитель, уроженец местной деревни Ховхло Федор Киселевский, встречает нас в нескольких километрах от мехдвора и складов, чтобы мы не сбились с пути. Техника и урожай фермера хранятся на площадях, арендованных у «Гомсельмаша». Кстати, именно этому заводу фермер посвятил почти 15 лет до того, как решил пустить корни на земле:
— В детстве друзья мечтали стать космонавтами или милиционерами, а я хотел быть агрономом. Мне нравилось наблюдать, как все растет в огороде, как люди трудятся в поле. Ближе к 40 годам вспомнил детскую мечту и стал воплощать ее в жизнь: читал литературу, ездил на семинары. А сколько счастья было, когда мне выделили первые 50 гектаров земли! Выращивал картошку, лук, морковь, капусту, а потом решил остановиться исключительно на картофеле. Научился развивать собственный семенной фонд, для его хранения создал специальный микроклимат.
Но вырастить бульбу — полдела, важно сохранить ее и продать. Товарного картофеля в этом году «Днепр-Агро» получил около семи тысяч тонн. И отправил первые два грузовика с овощем в Грузию. Планирует и дальше развивать эти поставки. А еще к имеющимся овощехранилищам построить большое — примерно на четыре тысячи тонн.
Второе направление деятельности фермерского хозяйства — выращивание зерновых. В этом году урожайность пшеницы у Киселевского побила рекорд в регионе — 50 центнеров с гектара. Хозяин гордо набирает жменю зернышек — одно в одно! Недавно фермер построил сушилку. Пришлось взять кредит, зато теперь меньше потерь зерна, можно убрать его с поля и при неблагоприятной погоде, а затем досушить. Федор Михайлович рассуждает:
— Деньги в сельском хозяйстве добываются тяжелым трудом — всегда есть риск неурожая, с погодой ты не договоришься. У меня любовь к земле в крови, я готов поливать ее своим потом. И внучок Саша в меня пошел, нравится ему работа в поле — сейчас учится на агронома, будет кому дело передать.
Федор Михайлович приглашает нас на чай и посмотреть на его домашнюю Швейцарию. Большая усадьба супругов Киселевских одной стороной выходит на улицу, а второй глядит на реку, за которой высится лес. Через панорамные окна гостиной можно наслаждаться необыкновенной красотой природы, от которой захватывает дух.
— Каждый, кто к нам приезжает, удивляется, что в маленькой деревеньке Буда-Кошелевского района может быть такая красота, — говорит Федор Михайлович. — Лес, река, земля — это все наше исконное, то, что нужно любить, беречь и передать потомкам.
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