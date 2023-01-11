По итогам ушедшего года оперативная обстановка с пожарами на территории района сложилась не лучшим образом. Цифры говорят сами за себя. Если анализировать в разрезе пожаров, то их произошло 47, что на 11 меньше, чем в 2021 году. А вот погибли на пожарах 6 человек, все погибшие злоупотребляли спиртными напитками. В целях стабилизации сложившейся обстановки, максимального охвата населения смотровые комиссии работают ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Основная цель субъектов профилактики при обследовании домовладений граждан: оказать помощь нуждающимся, тем самым предотвратить беду. Во всех домах изучаются бытовые условия на предмет безопасности, обследуются отопительные печи и электрооборудование, проверяются на работоспособность автономные пожарные извещатели, оценивается состояние здоровья граждан.

С каждым из жильцов проводятся профилактические беседы о недопущении курения в доме и хозяйственных постройках, соблюдении правил безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных печей.

— Помните, что неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности, не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома, для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, — акцентировал внимание граждан инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв.

Особое внимание в зимний период уделили теме выхода на тонкий лед, а семьям, воспитывающим детей, напомнили о недопущении оставления своих чад без присмотра. Ведь правила жизни гласят: оставление ребенка на минуту может привести к трагедии.

При выявлении нарушений безопасности жизнедеятельности в домах комиссиями принимаются конкретные решения, которые помогают людям их оперативно устранить и привести свое жилище в безопасное состояние.