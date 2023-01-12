Сегодня на базе картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко прошло совещание с идеологическим активом района. Провела мероприятие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

На повестке дня было заявлено два вопроса. По первому из них – «Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь №18 и обеспечение контроля за нахождением на рабочих местах обязанных лиц» – выступила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько. Она детально остановилась на особенностях работы с обязанными лицами, отметив, что роль идеологов в данном направлении сложно переоценить.

Второй вопрос касался деятельности РО РОО «Белая Русь». К идеологическому активу обратилась председатель организации Татьяна Чечко, обозначившая основные направления деятельности самого массового общественного объединения в нашей стране. Привлечение новых членов, выплата взносов, участие в общественной жизни района – на этом акцентировала внимание собравшихся Татьяна Васильевна.

В ходе совещания также были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся работы идеологов.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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