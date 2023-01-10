Глава государства Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми работники СМИ и сферы культуры удостоены медалей и Благодарности Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие национальной журналистики и телевидения, выдающиеся достижения в сфере театрального и музыкального искусства медали Франциска Скорины удостоены начальник отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь Белорусского телеграфного агентства Владимир Матвеев, заведующий отделом новостей культуры главной дирекции «Агентства телевизионных новостей» Национальной государственной телерадиокомпании Михаил Ревуцкий, солист Национального академического народного оркестра им. И.Жиновича Андрей Колосов, а также главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Анна Моторная и солист — ведущий мастер сцены этого театра Дмитрий Шабетя.

Восьми работникам СМИ объявлена Благодарность Президента за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны.

Благодарности Президента удостоены трое сотрудников главной дирекции «Агентства телевизионных новостей» Национальной государственной телерадиокомпании: заведующая отделом репортеров Анастасия Бенедисюк, заместитель заведующего отделом политических обозревателей Илона Красутская и заведующая отделом выпуска Ирина Яковлева.

Кроме того, Благодарностью Президента отмечены заслуги заместителя директора дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал» Светланы Кнутовой и директора дирекции утреннего вещания этого телеканала Татьяны Рудаковской, начальника отдела поддержки и развития интернет-ресурсов Белорусского телеграфного агентства Натальи Еремич, начальника отдела по радиовещанию «Альфа Радио» издательского дома «Беларусь сегодня» Вадима Шепета, заведующего отделом дизайна компьютерной графики дирекции телепроизводства ЗАО «Столичное телевидение» Дмитрия Головчица.

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