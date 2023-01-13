Размер семейного капитала с 1 января 2023 года составил 29 950 рублей, что на 15,2 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Сумма этого вида государственной поддержки многодетных семей пересматривается раз в год.



Семейный капитал, напомнили в ведомстве, назначается при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. 29 950 рублей направят тем семьям, где такое пополнение произошло или произойдет в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

— Если в этом году семья обратится за семейным капиталом на ребенка, родившегося (усыновленного или удочеренного) в 2022 году — с 1 января по 31 декабря включительно, то его назначат в прежнем размере, то есть 25 995 рублей, — уточнили в Минтруда.

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