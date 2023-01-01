Искренние слова благодарности за труд и наилучшие пожелания жительнице Губичей от имени руководства района, управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, сельхозпредприятия адресовали председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко и заместитель директора по идеологической работе КСУП «Губичи» Людмила Кузьменкова.



– Мы благодарны вам за ваш нелегкий труд. Вы достойный пример для молодежи и образец того, как нужно относиться к выбранному делу, – отметила Елена Степаненко, обращаясь к имениннице.

35 лет – таков стаж работы в животноводстве у Лидии Маталыгиной. Начинала дояркой в 1985 году в колхозе им. Ленина на Брагинщине, а с 1986-го, после аварии на ЧАЭС, трудилась оператором машинного доения в колхозе им. Энгельса, потом СПК «Губичи». За годы работы на столь нелегком участке ее труд не один раз был по достоинству отмечен, в том числе и на уровне Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь. Среди наград Лидии Васильевны особую ценность имеет медаль «За трудовые заслуги» – государственная награда, которую ей вручил Президент Александр Лукашенко в 2010 году. За тот год женщина надоила молока более 350 тонн и все сортом «экстра».

Она успевала не только хорошо работать, вести домашнее хозяйство, но и вырастила и воспитала четверых детей. И за это по праву одна из статей в томе первом книги «Кто есть кто в Республике Беларусь. Женщины Беларуси» посвящена Лидии Маталыгиной.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Алины Юринской