На неделе председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко побывала на МТК-600 и ДМБ «Пенчин» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Вместе с ней на встрече присутствовали экономист сельхозпредприятия и председатель первичной профсоюзной организации Мая Евсеенко.

Основной темой проводимых встреч является охрана труда в отрасли животноводства, а также повседневные и насущные вопросы, волнующие работников.

Итоги ушедшего года и перспективы на будущее – не менее важные темы, традиционно поднимаемые в ходе встреч с трудовыми коллективами. Мая Евсеенко проанализировала работу животноводческих объектов за 2022 год, а также акцентировала внимание на проблемных моментах, и что нужно сделать, чтобы повысить результаты.

Конечно же, важной частью мероприятия, стало подведение итогов акции «Наш животновод». Так, по итогам года лучшими на ДМБ «Пенчин» стали оператор машинного доения Анна Царанкова и животновод Александр Мельников. На МТК-600 в лидерах помощник бригадира Виктор Кучеров, оператор машинного доения Светлана Евсеенко и животновод Александр Мельников.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Елены Степаненко