Фарш из куриных сердечек и шампиньонов, обжаренных с луком, очень сочный, сытный, но при этом достаточно диетический.
Приготовление:
Куриные сердечки промыть, очистить, залить водой, добавить половинку луковицы и моркови, соль. Отварить до готовности. Время варки зависит от размера сердечек, в среднем — 30–45 минут. Готовые сердечки вынуть из бульона и остудить.
Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать произвольными кусочками. Луковицу нарезать полукольцами.
Обжарить грибы с луком на растительном масле до готовности.
Пропустить через мясорубку отварные сердечки и обжаренные с луком грибы, хорошо перемешать начинку, попробовать на соль, досолить при необходимости. В фарш добавить 2–3 ложки бульона, в котором варились сердечки (ориентируйтесь на свой вкус), тогда начинка будет очень сочной.
Для блинов смешать в чашке молоко, воду, яйца, соль и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы. Добавить просеянную муку, крахмал и вымешать тесто. Муки может потребоваться чуть больше или меньше.
В последнюю очередь добавить в тесто растительное масло, хорошо перемешать. Тесто для блинов готово.
Выпекать блинчики на хорошо разогретой сухой сковороде. Выкладываем на блинчик начинку и заворачиваем.
Готовые блинчики перед подачей можно обжарить на сливочном масле, а можно выложить на противень и подогреть в духовке.
Приятного аппетита!