Фарш из куриных сердечек и шампиньонов, обжаренных с луком, очень сочный, сытный, но при этом достаточно диетический.

Приготовление :

Куриные сердечки промыть, очистить, залить водой, добавить половинку луковицы и моркови, соль. Отварить до готовности. Время варки зависит от размера сердечек, в среднем — 30–45 минут. Готовые сердечки вынуть из бульона и остудить.

Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать произвольными кусочками. Луковицу нарезать полукольцами.

Обжарить грибы с луком на растительном масле до готовности.

Пропустить через мясорубку отварные сердечки и обжаренные с луком грибы, хорошо перемешать начинку, попробовать на соль, досолить при необходимости. В фарш добавить 2–3 ложки бульона, в котором варились сердечки (ориентируйтесь на свой вкус), тогда начинка будет очень сочной.

Для блинов смешать в чашке молоко, воду, яйца, соль и хорошо перемешать венчиком до получения однородной массы. Добавить просеянную муку, крахмал и вымешать тесто. Муки может потребоваться чуть больше или меньше.

В последнюю очередь добавить в тесто растительное масло, хорошо перемешать. Тесто для блинов готово.

Выпекать блинчики на хорошо разогретой сухой сковороде. Выкладываем на блинчик начинку и заворачиваем.

Готовые блинчики перед подачей можно обжарить на сливочном масле, а можно выложить на противень и подогреть в духовке.

Приятного аппетита!