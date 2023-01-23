Аппетитные котлеты из куриного фарша с квашеной капустой и манной крупой – блюдо с прекрасным вкусом, из доступных продуктов. В готовых котлетах манка неразличима, а капуста придаёт котлетам сочность, слоистую текстуру и нежность, которую гармонично оттеняет хрустящая панировка из хлебных крошек. Просто и очень вкусно. Попробуйте!
Ингредиенты:
Продукты (на 4 порции);
Куриное филе — 500 г;
Капуста квашеная — 500 г;
Лук репчатый — 140 г;
Яйцо — 1 шт.;
Крупа манная — 40 г;
Сухари панировочные — 60-70 г;
Соль — 1/3 ч. ложки (по вкусу);
Перец чёрный молотый — по вкусу;
Масло растительное (для жарки) — 3-4 ст. ложки;
Приготовление:
Подготовьте необходимые продукты.
Квашеную капусту тщательно отожмите и слейте весь выделившийся сок.
Нарежьте куриное филе кусочками и измельчите до однородности при помощи блендера (2-3 минуты) или мясорубки.
Очистите репчатый лук. Мелко нарежьте лук и квашеную капусту.
Соедините измельченное куриное филе, квашеную капусту и репчатый лук. Добавьте манную крупу, яйцо, соль и молотый перец.
Тщательно перемешайте. Дайте фаршу настояться 20 минут, чтобы манная крупа набухла.
Разделите фарш на небольшие порции, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите котлеты в сковороду и жарьте 5-6 минут, до румяности.
Затем переверните котлеты, накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь и жарьте котлеты ещё 5-6 минут, до готовности. Выложите котлеты на несколько секунд на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.
Котлеты из куриного фарша и квашеной капусты готовы. Подавайте котлеты к столу горячими с любым гарниром или зеленью.
Приятного аппетита!