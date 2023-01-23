Аппетитные котлеты из куриного фарша с квашеной капустой и манной крупой – блюдо с прекрасным вкусом, из доступных продуктов. В готовых котлетах манка неразличима, а капуста придаёт котлетам сочность, слоистую текстуру и нежность, которую гармонично оттеняет хрустящая панировка из хлебных крошек. Просто и очень вкусно. Попробуйте!

Ингредиенты:

Продукты (на 4 порции);

Куриное филе — 500 г;

Капуста квашеная — 500 г;

Лук репчатый — 140 г;

Яйцо — 1 шт.;

Крупа манная — 40 г;

Сухари панировочные — 60-70 г;

Соль — 1/3 ч. ложки (по вкусу);

Перец чёрный молотый — по вкусу;

Масло растительное (для жарки) — 3-4 ст. ложки;

Приготовление:

Подготовьте необходимые продукты.

Квашеную капусту тщательно отожмите и слейте весь выделившийся сок.

Нарежьте куриное филе кусочками и измельчите до однородности при помощи блендера (2-3 минуты) или мясорубки.

Очистите репчатый лук. Мелко нарежьте лук и квашеную капусту.

Соедините измельченное куриное филе, квашеную капусту и репчатый лук. Добавьте манную крупу, яйцо, соль и молотый перец.

Тщательно перемешайте. Дайте фаршу настояться 20 минут, чтобы манная крупа набухла.

Разделите фарш на небольшие порции, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите котлеты в сковороду и жарьте 5-6 минут, до румяности.

Затем переверните котлеты, накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь и жарьте котлеты ещё 5-6 минут, до готовности. Выложите котлеты на несколько секунд на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.

Котлеты из куриного фарша и квашеной капусты готовы. Подавайте котлеты к столу горячими с любым гарниром или зеленью.

Приятного аппетита!