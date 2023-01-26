Ленивые голубцы на сковороде, это вкусные голубцы из мяса, риса и нашинкованной капусты. Ленивые голубцы быстро приготовить и легко накормить вкусным ужином всю семью.
100 грамм риса промыть, залить 300 миллилитров воды и поставить варить. После закипания варить рис на среднем огне 10-12 минут до полуготовности.
300 грамм белокочанной капусты нашинковать в миску. Залить кипятком и оставить на 15 минут.
1 луковицу и 1 морковь очистить. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла и обжарить овощи 3-4 минуты, помешивая.
В миску выложить 400 грамм мясного фарша. Добавить обжаренные овощи и отжатую капусту, 1 яйцо, полуотварной рис, 1 чайную ложку соли и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать. Сформировать небольшие голубцы в виде котлет. На сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла и выложить голубцы. Обжарить 2-3 минуты.
В миске смешать 3 столовых ложки томатной пасты, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки сахара, 200-250 миллилитров воды и перемешать, залить голубцы томатной заправкой. Готовить под крышкой на среднем огне 20-25 минут.
Ленивые голубцы на сковороде готовы. Разложить по тарелкам и подавать к столу.
Приятного аппетита!