В миску выложить 400 грамм мясного фарша. Добавить обжаренные овощи и отжатую капусту, 1 яйцо, полуотварной рис, 1 чайную ложку соли и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать. Сформировать небольшие голубцы в виде котлет. На сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла и выложить голубцы. Обжарить 2-3 минуты.