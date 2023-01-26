Ленивые голубцы на сковороде, это вкусные голубцы из мяса, риса и нашинкованной капусты. Ленивые голубцы быстро приготовить и легко накормить вкусным ужином всю семью.

Ингредиенты:
Фарш мясной — 400 г;
Капуста белокочанная — 300 г;
Рис — 100 г;
Луковица — 1 шт;
Морковь — 1 шт;
Растительное масло — 4 ст. л.;
Томатная паста — 3 ст. л.;
Яйцо — 1 шт;
Сахар — 1/2 ч. л.;
Перец черный молотый по вкусу,
Соль по вкусу.
Приготовление:

100 грамм риса промыть, залить 300 миллилитров воды и поставить варить. После закипания варить рис на среднем огне 10-12 минут до полуготовности.

300 грамм белокочанной капусты нашинковать в миску. Залить кипятком и оставить на 15 минут.

1 луковицу и 1 морковь очистить. Лук мелко нашинковать, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла и обжарить овощи 3-4 минуты, помешивая.

В миску выложить 400 грамм мясного фарша. Добавить обжаренные овощи и отжатую капусту, 1 яйцо, полуотварной рис, 1 чайную ложку соли и молотый черный перец по вкусу. Хорошо перемешать. Сформировать небольшие голубцы в виде котлет. На сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла и выложить голубцы. Обжарить 2-3 минуты.

В миске смешать 3 столовых ложки томатной пасты, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки сахара, 200-250 миллилитров воды и перемешать, залить голубцы томатной заправкой. Готовить под крышкой на среднем огне 20-25 минут.

Ленивые голубцы на сковороде готовы. Разложить по тарелкам и подавать к столу.

Приятного аппетита!

 