Пожалуй, один из самых любимых и универсальных рецептов приготовления праздничной утки. Благодаря маринаду и способу запекания мясо утки всегда получается мягким. Кислые яблоки и брусника великолепно дополняют вкус мяса. Такое блюдо станет достойным украшением праздничного стола и семейного Рождественского обеда или ужина!
ИНГРЕДИЕНТЫ
утка тушка — 1 шт.
яблоки зеленые — 3 шт.
брусника свежая — 0.5 стакан(а)
для маринада:
майонез — 1 ст.л.
горчица — 1 ст.л.
имбирь молотый -1 ч.л.
корица молотая — 2 ч.л.
перец черный молотый — 1 ч.л.
чеснок сушеный — 1 ч.л.
гвоздика молотая — 0.25 ч.л.
яблочный уксус — 1 ст.л.
мед жидкий — 1 ст.л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Готовим маринад для утки. В мисочке смешать майонез, горчицу, специи, жидкий мед и яблочный уксус, перемешать до однородности.
Шаг 2
Натереть утку маринадом снаружи и изнутри.
Шаг 3
Утку обмотать пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодном месте на сутки.
Шаг 4
Спустя сутки готовим начинку. Яблоки нарезать на дольки, удалив сердцевину. Перемешать с брусникой (можно брать как свежую, так и замороженную).
Шаг 5
Заполнить утку яблочно-брусничной начинкой, брюшко зашить или сколоть зубочистками.
Шаг 6
Выпекать утку в рукаве в разогретой до 200°С духовке в течение 1 часа. Затем раскрыть пакет и выпекать еще один час при температуре 170°С, периодически поливая утку выделившимся жиром. Если кожа начнет подгорать, то можно прикрыть эти места фольгой.
Утка получается очень сочной и мягкой!
Приятного аппетита!