Пожалуй, один из самых любимых и универсальных рецептов приготовления праздничной утки. Благодаря маринаду и способу запекания мясо утки всегда получается мягким. Кислые яблоки и брусника великолепно дополняют вкус мяса. Такое блюдо станет достойным украшением праздничного стола и семейного Рождественского обеда или ужина!

ИНГРЕДИЕНТЫ

утка тушка — 1 шт.

яблоки зеленые — 3 шт.

брусника свежая — 0.5 стакан(а)

для маринада:

майонез — 1 ст.л.

горчица — 1 ст.л.

имбирь молотый -1 ч.л.

корица молотая — 2 ч.л.

перец черный молотый — 1 ч.л.

чеснок сушеный — 1 ч.л.

гвоздика молотая — 0.25 ч.л.

яблочный уксус — 1 ст.л.

мед жидкий — 1 ст.л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Готовим маринад для утки. В мисочке смешать майонез, горчицу, специи, жидкий мед и яблочный уксус, перемешать до однородности.

Шаг 2

Натереть утку маринадом снаружи и изнутри.

Шаг 3

Утку обмотать пищевой пленкой и оставить мариноваться в холодном месте на сутки.

Шаг 4

Спустя сутки готовим начинку. Яблоки нарезать на дольки, удалив сердцевину. Перемешать с брусникой (можно брать как свежую, так и замороженную).

Шаг 5

Заполнить утку яблочно-брусничной начинкой, брюшко зашить или сколоть зубочистками.

Шаг 6

Выпекать утку в рукаве в разогретой до 200°С духовке в течение 1 часа. Затем раскрыть пакет и выпекать еще один час при температуре 170°С, периодически поливая утку выделившимся жиром. Если кожа начнет подгорать, то можно прикрыть эти места фольгой.

Утка получается очень сочной и мягкой!

Приятного аппетита!