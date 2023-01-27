В последнее время в Республике участились несчастные случаи с детьми при поражении электрическим током.

7 ноября 2022 года в Зельвенском районе Гродненской области несчастный случай произошел с малолетним ребенком 2022 года рождения. Со слов отца, который на момент происшествия находился на улице, мать была в доме с детьми, в какой-то момент отлучилась на кухню для приготовления пищи, мальчик, гуляя с сёстрами в детской комнате, взялся за провод электрического циркуляционного насоса отопления, имеющего повреждение изоляции, в результате чего получил электротравму и был госпитализирован в реанимационное отделение местной ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

В наступившем 2023 году уже произошло 2 случая электротравматизма с детьми.

Семилетний мальчик погиб от удара током из-за неосторожного обращения с феном в ванной. Мать ребёнка вызвала скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

15 января семилетний мальчик во время игры в прятки с друзьями на лестничной площадке одной из многоквартирок г. Барановичи залез на батарею отопления и, держась одной рукой за трубу, другой случайно прикоснулся к оголённому проводу электропроводки выключателя освещения. В результате ребёнок получил удар током и был госпитализирован в больницу с электротравмой.

Взрослый человек обладает определенным жизненным опытом и знает элементарные правила электробезопасности, а дети, особенно маленькие, только познают этот мир и все, что их окружает, оценивают своими органами чувств. Родители и взрослые обязаны создать безопасные условия для их жизни. Для обеспечения безопасности малышей до 4-5 лет достаточно:

поддерживать в технически исправном состоянии дворовую электропроводку, электропроводку квартиры, дома и дворовых построек;

все розетки и выключатели надежно закрепить, а в гнезда розеток необходимо установить специальные заглушки, которые не позволят малышу всунуть туда шпильки, гвозди, спицы и другие металлические предметы;

заблокировать доступ детей к включенным в электросеть бытовым приборам, чтобы они не начали тянуть электрический шнур, грызть его зубами или испытывать на прочность другими предметами.

Но главное внимание надо сосредоточить на обучении детей основам безопасности и к шести годам сформировать у ребенка четкое знание опасных факторов электричества, так как с этого возраста детям предоставляется больше свободы.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Сергей Пантелеенко