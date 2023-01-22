Маленькому гомельчанину Роману Власову почти 2 года, с рождения он ничего не слышит и не разговаривает. Его диагноз «двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость».

«Нам предложили сделать кохлеарную имплантацию (КИ). В Беларуси в РНПЦ оториноларингологии на одно ушко делают бесплатно. Но, к сожалению, закупка систем усложнилась наложенными санкциями. Мы ждем кохлеарный имплант уже год. Оптимальный возраст для такой операции 1,5-2,5 года. Роме уже 1,11 года. Ему с каждым днем будет тяжелее адаптироваться, привыкать к звукам и научиться разговаривать. Операция необходима для нормального развития мальчика», – рассказали родители Ромы.

У ребенка двусторонняя тугоухость, необходима вторая операция. Ее могут провести в ближайшее время в Польше в центре слуха и речи «Мединкус». Стоимость системы и проведение операции составляет 32 000 евро. Для семьи это огромные деньги. Благодаря отзывчивым людям осталось собрать 10 000 евро. Родители мальчика обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи и просят поучаствовать в сборе денежных средств на лечение сына.

Рома на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк»:

https://belarusbank.by/ru/33139/33142/30394blagotvoritelnost/7065

Реквизиты для помощи:

Путь пополнения карты через систему ЕРИП (без комиссии) – БАНКОВСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ – Банки, НКФО – БЕЛАРУСБАНК – ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА – №СЧЕТА BY14 AKBB 3134 0000 0149 8007 0000 – СУММА

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, пр. Ленина, д. 19, отделение 300/3009 на имя Круковской Елизаветы Дмитриевны, УНП 100325912, БИК AKBBY2X

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