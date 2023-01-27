Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и РФ о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Таким образом, российская сторона завершила все необходимые ратификационные процедуры по соглашению. Оно было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Инициатором заключения соглашения стала российская сторона. Беларусь завершила ратификацию в декабре 2020 года.

Целью соглашения является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства белорусско-российской границы. Соглашение дает право иностранцам въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.

Планируется, что для реализации соглашения будет создана система информационного обмена между сторонами о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ Беларуси и России в пунктах пропуска. Также предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного спортивного мероприятия одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия указанных документов.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.

belta.by