Таковы прогнозы специалистов, рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

На протяжении ряда лет в эпидемиологический период ежегодно циркулирует одновременно три разновидности вируса гриппа: два вируса типа А и вирус типа В. Различают несколько типов вируса, вызывающих грипп, и более 200 вирусов, которые становятся причиной ОРИ. В связи с этим человек может в разные периоды переболеть разными формами заболеваний.

Заразиться ОРИ и гриппом можно при контакте с больным человеком. Ввиду высокой заразительности вирусы с мельчайшими капельками слюны при кашле, чихании и даже разговоре распространяются очень быстро, вызывая массовые заболевания среди людей.

Заболеть ОРИ и гриппом могут люди даже с самым крепким иммунитетом. Это связано, во-первых, с мутацией вируса, то есть каждый год организм сталкивается с новыми вариантами вирусов. Вторая причина заключается в высокой скорости размножения вирусов и распространения инфекции среди людей.

Единственный научно обоснованный метод борьбы с гриппом – вакцинопрофилактика. По результатам прививочной кампании 2022 года в Гомельской области против гриппа вакцинирован 542 271 человек, или 40,05% населения.

В период повышенной заболеваемости гриппом и ОРИ следует соблюдать простые правила:

1) гигиена рук по-прежнему остается главной мерой замедления распространения заболеваний. Чаще мойте руки с мылом или применяйте дезинфицирующие салфетки;

2) чистите и дезинфицируйте поверхности, с которыми часто соприкасаетесь (столы, стулья, дверные ручки);

3) прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете, не трогайте руками нос, рот и глаза;

4) избегайте посещения многолюдных мест, старайтесь избегать контактов на расстоянии менее метра с людьми, имеющими симптомы ОРЗ;

5) ведите здоровый образ жизни (полноценный сон и питание, оптимальная физическая активность).

В случае заболевания при необходимости обращайтесь к врачу, соблюдайте постельный режим, максимально ограничьте контакты с домашними, особенно с детьми, чаще проветривайте помещение. Все лекарственные препараты применяйте только по назначению врача.

20 января с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 50-74-14 на вопросы ответит заведующий отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Станиславовна Остапенко.

Источник: http://gp.by

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