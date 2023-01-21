В доме Валентина и Юлии Свистельник из Шкуратов царит атмосфера тепла и уюта: звучит детский смех, в зале – наряженная ёлка, мурлычет кот, а из кухни доносится запах свежей выпечки и кофе, которыми хозяйка торопится угостить гостей. Прямо с порога ощущаешь: здесь живёт счастье, простое человеческое, не громкое, но многим понятное. Хотя ещё полгода назад они могли об этом только мечтать. Папа, мама и трое сыновей, младшему из которых нет и года, бежали от пуль и бомбёжек в неизвестность.

Село Константиновка, где жила многодетная семья, находится в Донецкой области. Уже восемь лет там стреляют, гибнут люди – не только военные, но и мирные, взрослые и дети. Лишь в 18–20 километрах от линии фронта находится их дом. Вернее, то, что от него сейчас осталось.

Решение покинуть насиженное место пришло, когда разбомбили дом соседей. Сначала семья переехала к родителям Юлии – в соседнее село Екатериновку. Но когда и туда начали прилетать снаряды, поняли: медлить нельзя. Прежде всего решились на переезд ради детей. Материнское сердце сжималось, видя глаза, полные страха во время очередного обстрела. На семейном совете решили, что на Донбассе жить небезопасно и надо во чтобы то ни было уехать. Но куда? Понимали, в Украине жизни тоже не будет.

– Ведь, как говорят западники (жители Западной Украины), мы не такие, как они, не тот генотип, – говорит моя собеседница.

Решив изменить свою жизнь, отправились в распределительный центр в Курахово, а оттуда – в Запорожье. Там два дня жили под открытым небом. Было лето, жара стояла неимоверная. Потом им нашли жильё, но на одном условии – молчать, смиряясь с националистической идеологией и условиями принимающей стороны. После собрания, которое проводил мужчина в футболке с надписью «Батька наш Бандера», поняли: надо делать ноги. Добрые люди подсказали, что в одной из социальных сетей в интернете есть группа помощи беженцам «Дорога домой. Донбасс». Выезд на территорию РФ был только один. Найдя перевозчика, сомневались: вдруг мужа и отца не выпустят. С Божьей помощью удалось всё же выехать.

Васильевка, затем Бердянск, Чингар, Джанкой… Денег не было, а путь предстоял неблизкий. И снова на помощь пришли добрые люди. В телефоне Юлии сохранился контакт женщины-волонтёра с символичным именем Надежда. Ни фамилии, ни номера телефона её она не знает. Признаётся, что везло на добрых людей. Благодаря их бескорыстной помощи удалось доехать до Воронежа, затем направились в Брянск, оттуда – в Смоленск, поездом – на Оршу. Границу пересекли 14 августа. Всё это время волонтёры покупали билеты, привозили еду на вокзал. Юлия признаётся, что до сих пор не понимает, как они их находили. Просто в один из моментов кто-то подходил, спрашивал: «Юлия?», и после утвердительного ответа ставили сумки с едой и необходимыми вещами.

Из Орши отправились в Гомель, где их встретили родственники. К слову, в Брагинском районе живут три Юлины тёти, одна родная – Татьяна Якуша, беженка из того же Донбасса (о ней мы писали ранее), и две троюродные. Их приютила двоюродная сестра мамы – Наталья Комок, которая живёт в Шкуратах. После приезда супруги Свистельник отправились в группу по гражданству и миграции Брагинского РОВД, где специалисты доступно всё объяснили. Сама Юлия этническая белоруска, её дед родом из Коваки, но доказать это сейчас нельзя, так как отсутствуют необходимые документы, а сделать запрос в Украину по известным причинам невозможно. На данный момент и Юлия, и её супруг получили вид на жительство, и этого для комфортной жизни в нашей толерантной республике вполне достаточно, признаются они.

В поисках работы Валентин обратился к исполнительному директору ОАО «Брагинка» Тамаре Кудан, которая не только приняла мужчину в свой коллектив, но и выделила семье дом. Помогли в хозяйстве и материалами для ремонта, овощами на зиму. Всё, что есть в этом доме (женщина указывает на мебель, предметы быта, одежду), в считанные дни собрали для них, как говорится, всем миром, помогали люди знакомые и не знакомые. Оказали поддержку и в районной организации Белорусского общества Красного Креста: обеспечили продуктами, постельным бельём, средствами личной гигиены. Раз в квартал дают ваучеры, которые можно отоварить в магазинах сети «Евроопт». Даже кот по кличке Вискас – это подарок в приложение к новому дому, ведь какое новоселье без мурлыки.

Валентин трудится в хозяйстве механизатором. Заработная плата, отношение в коллективе более чем устраивают. Сама Юлия на данный момент находится в отпуске по уходу за ребёнком. Младшему сыну Егору – десять месяцев, старший Дмитрий учится в седьмом классе, средний Владимир – первоклассник. Мальчики посещают Угловскую среднюю школу и признаются, что им там очень нравится.

На вопрос, планируют ли они оставаться в Беларуси, ответили утвердительно. Тем более что всё их здесь устраивает: люди хорошие, есть все условия для жизни, учёбы и работы, а бесплатная медицина и вовсе была в диковинку. Единственное, что омрачает, – родители Юлии до сих пор находятся в месте боевых действий. Папа по состоянию здоровья не смог отправиться в дальний путь, а мама без него не поехала. Связь поддерживают, постоянно созваниваются. Есть возможность поехать в Украину, но на ту сторону не хотят, ждут, когда откроется коридор в Донецк, а потом оттуда приедут в Беларусь.

Во время беседы и Юлия, и её супруг Валентин не переставали восхищаться белорусским гостеприимством, широтой души наших соотечественников, искренне им хотелось рассказать о каждом, кто помог, поддержал. Прежде всего признательны они нашему Президенту – Александру Григорьевичу, который дал возможность каждому, кто потерял дом, снова его обрести. А также всем, кто небезразлично отнёсся к их судьбе: работникам группы миграции Вячеславу Лысенку и Екатерине Перевозниковой, руководителю хозяйства Тамаре Кудан, председателю районной организации Белорусского общества Красного Креста Людмиле Бурак, родственникам, которые живут в Беларуси, односельчанам.

Спасаясь от войны, голода и разрухи, украинские беженцы обретают в Беларуси не только спокойствие, но и дом. Что в очередной раз доказывает: в нашей стране есть всё необходимое, чтобы комфортно жить, развиваться и чувствовать себя в безопасности.

bragin.by