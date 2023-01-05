7 января исполняется 100 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, уроженца деревни Радеево. В честь этого знаменательного события представители общественных организаций и военного комиссариата возложили цветы к бюсту героя на Аллее Славы. А в историко-краеведческом музее для учащихся средней школы №1 г. Буда-Кошелево прошел урок мужества с участием дочери Александра Андреенко. Инициатором мероприятия выступила исполняющая обязанности председателя райсовета ветеранов Мария Майсейкова.

Рассказывая о боевых подвигах Александра Егоровича, о его жизни в мирное время, Валентина Сивенкова отметила, что ему всегда было тяжело вспоминать о войне.

– Однополчане отца говорили, что он никогда не прятался за чужие спины, а всегда был впереди, – добавляет Валентина Александровна. – Поразительно, что прошедшие войну, смогли остаться людьми после пережитого и не озлобились. Отец был на удивление тихим и добрым человеком, никогда не зазнавался и не хвалился своими наградами.

С приветственным словом к ребятам обратились лидеры молодежной и ветеранской организаций, заместитель военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов Олег Ермоленко и ветеран труда, член президиума райсовета ветеранов Галина Михальцова. К слову, завершение мероприятия стало для Галины Дмитриевны приятным сюрпризом: Мария Майсейкова в торжественной обстановке вручила ей памятную медаль ЦК КПБ «В ознаменование столетия образования СССР».