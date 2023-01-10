Искренние поздравления и заслуженные слова благодарности за многолетний труд, активную гражданскую позицию и общественную деятельность звучали в адрес ветерана труда, члена районной организации Коммунистической партии Беларуси Валентины Зятиковой.

Чествовали Валентину Никифоровну по доброй традиции в отделе ЗАГС райисполкома. Примечательно, что на торжество собрались бывшие коллеги по работе, соратники по общественной деятельности, представители молодежи.

Управляющий делами райисполкома Вячеслав Кириленко от имени руководства района вручил Валентине Зятиковой Почетную грамоту районного исполнительного комитета за многолетний и добросовестный труд в органах государственного управления и активную общественную деятельность, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Благодарностью ветеранской организации, районной организации КПБ Валентина Зятикова отмечена за личный вклад в развитие ветеранского движения в районе, активное участие в работе районной партийной организации. Награду имениннице вручила и.о. председателя районного совета ветеранов Мария Майсейкова.

Первый секретарь Буда-Кошелевского РК КПБ Владимир Азарушкин вручил юбиляру Почетный орден «100 лет Ленинскому комсомолу» – значимую награду среди коммунистов. Удостоверение к ордену подписал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. К слову, такую награду в Беларуси имеют немногим более десяти членов КПБ.

Слова благодарности за поддержку, мудрые советы выразил Валентине Зятиковой и молодежный лидер – первый секретарь РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

С красивой датой Валентину Никифоровну поздравили и бывшие коллеги по работе – Ирина Левкович, Зинаида Минова, Любовь Бобкова, Тамара Кравцова.

Валентина Зятикова, в свою очередь, поблагодарила за внимание всех присутствующих и тех, кто по разным причинам не смог поздравить сегодня ее лично. И отметила, что всегда в работе и общественной деятельности руководствовалась принципами трудолюбия, ответственного отношения к делу, неравнодушием и желанием помочь каждому, кто обратился за помощью.