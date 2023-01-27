Сегодня отмечается Международный день памяти жертв холокоста, провозглашенный резолюцией 60/7 Генеральной ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.

Дата была выбрана не случайно: 27 января 1945 года войска Советской армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Освенцим (Аушвиц), где во время Второй мировой были уничтожены более 1,3 млн человек.

В современном понимании холокост — это преднамеренное и систематическое преследование и истребление в годы Второй мировой войны немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран представителей еврейского народа, славян, цыган, людей с умственными и физическими отклонениями. С этой целью в Третьем рейхе была разработана специальная система, частью которой стали созданные в Германии и на оккупированных ею территориях лагеря смерти. В них проводились жестокие и антигуманные медицинские эксперименты, постоянно совершенствовалась технология уничтожения.

Жертвами холокоста стали около 6 млн евреев. Только на территории Беларуси были уничтожены свыше 800 тыс. евреев. В лагерях смерти погибли миллионы советских военнопленных и мирных граждан, представителей европейских народов.

Международный день памяти жертв холокоста призван напомнить о неизменной приверженности борьбе с антисемитизмом, расизмом и другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленным актам насилия в отношении целых групп людей. Генеральный секретарь ООН назвал эту дату «важным напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках холокоста — беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению».

Поминовение жертв холокоста и распространение знаний об этой трагедии является одной из важнейших глобальных задач XXI века. Сохранение исторических записей, поминовение жертв, борьба с искажением исторических фактов — все это важнейшие условия восстановления справедливости после совершенных злодеяний.

В резолюции Генеральной ассамблеи содержится призыв к странам — участницам ООН рассказать гражданам об убийствах времен Второй мировой войны. Коллективная ответственность, которую разделяют государства, направлена на устранение последствий трагедии, поддержание эффективной политики памяти, уход за историческими объектами и поощрение просвещения, документирования и исследований. Эта ответственность предполагает знание причин, последствий и динамики таких преступлений в целях укрепления противостояния молодежи идеологии ненависти, поскольку геноцид и массовые зверства до сих пор продолжают совершаться в ряде регионов мира.

20 января этого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает и отвергает отрицание холокоста как исторического факта. Авторы резолюции подчеркнули, что напоминание о холокосте должно служить предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки. Соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, Германия, Беларусь, Армения, Турция, США.

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