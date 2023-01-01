В ближайшие сутки 2 января будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном явлении, а также оранжевом уровне опасности. Ночью 2 января по северной половине страны во многих районах ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит от нуля по северу до плюс 8 по западу. Днем будет до 9 градусов со знаком плюс, по юго-западу ожидается 10-12 градусов тепла.

belta.by