Tax Free – это система возврата налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам (нерезидентам Евразийского экономического союза) за покупки, сделанные в магазинах Республики Беларусь.

В Республике Беларусь система Tax Free распространяется на товары, облагаемые НДС по ставке 20%, и предусматривает возврат покупателю 15% от суммы покупки без НДС (или 12,5% от суммы покупки, указанной в кассовом чеке). Услуга доступна при приобретении товаров в течение одного дня в одном магазине, работающем по системе Tax Free, на сумму более 80 белорусских рублей.

Порядок возврата НДС в случае вывоза иностранными гражданами товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

Налоговый кодекс Республики Беларусь (статья 144);

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 13 «Об организации работы по возврату налога на добавленную стоимость в случае вывоза товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.07.2013 № 589 «Об утверждении перечня организаций, имеющих право на возврат налога на добавленную стоимость физическим лицам, не имеющим постоянного места жительства в государстве – члене Таможенного союза».

РУП «Белтаможсервис» является единственным оператором системы Tax Free в Республике Беларусь.

Дополнительную информацию о системе Tax Free можно получить в РУП «Белтаможсервис» на сайте www.tax-free.by или по телефону +375 17 2597592.

Перечень торговых объектов, работающих по системе Tax Free

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