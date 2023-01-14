Супруг уволился в начале января и планирует, не торопясь, искать работу. Сколько времени у него есть, чтобы не попасть в базу тунеядцев?

На вопрос ответила главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Марина Шабуня:

После увольнения с работы вас не посчитают незанятым в экономике в течение:

квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего ее продолжению, истечения срока действия контракта – в течение 6 месяцев с даты увольнения;

для лиц, являвшихся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, – в течение 6 месяцев (начиная с того, в котором были прекращены указанные отношения).

Помимо того, законодательство содержит и иные основания, которые не позволят отнести вас к незанятым в экономике. Например, это лица:

получающие пенсии, в том числе из других государств, пособия из средств республиканского бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси (за исключением пособий, носящих единовременный характер), пособия по временной нетрудоспособности;

получающие доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест, – при условии уплаты подоходного налога с физических лиц с такого дохода;

имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, получающие ежемесячные страховые выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

зарегистрированные в качестве безработных либо проходящие профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или курсы по направлению органа по труду, занятости и социальной защите;

являющиеся отцом (отчимом), усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) и воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

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