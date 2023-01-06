О Рождестве Христовом, его символах и традициях христианской благотворительности, а также о многом другом накануне праздника беседовали с Благочинным Буда-Кошелевского епархиального округа протоиереем Сергием Пешко.

– Отец Сергий, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особые традиции встречи Рождества?

– Рождество Христово – один из самых главных праздников для православных христиан, точнее, он второй по значимости после Пасхи. Так уж у нас заведено. Потому что Пасха символизирует победу жизни над смертью: Христос Воскрес! А перед этим он родился, пришел в мир, принял боль человеческую, дабы нас спасти и примирить с Богом.

Перед Рождеством мы несем церковное послушание 40-дневного поста. В чем его смысл? Приведу простое сравнение: как хорошая хозяйка к праздникам убирает свой дом, так и мы в ожидании Рождества готовимся и душой, и телом: не вкушаем скоромную пищу, уделяем больше внимания молитве, исповедуемся, причащаемся в храме. В православии говорят, что исповедь – это баня нашего бытия. Как человек в бане смывает грязь, сменяет грязную одежду на чистую, так и на исповеди он получает прощение, очищается. Господь сказал, что всякий грех искренне покаявшемуся человеку отпускается. Конечно, кроме хулы на благодать Святого Духа.

Мы, как и наши предки, стараемся и Рождественский сочельник, и все последующие праздничные дни ознаменовать делами христианской благотворительности. Я и прихожан всегда призываю не жалеть времени на добрые дела, не скупиться на доброе слово. Добрые поступки и сострадание к ближнему должны быть правилом для каждого верующего, потому что благотворительность очищает наши души. Сходите в больницу сестринского ухода в Рогини или Уваровичах, в Уваровичский психоневрологический интернат, социально-педагогический центр или центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, навестите одиноких стариков. Не беда, если ваши финансовые возможности не позволяют приобрести этим людям что-то существенное, да и дело-то не в деньгах: в специализированных учреждениях государство обеспечивает их всем необходимым. Все, что им нужно, – это чувствовать вашу любовь. Ведь не каждому посчастливилось иметь дружную и любящую семью. Поговорите с ними, проявите внимание и участие, доставьте им радость общения, потому что в рождественские праздники принято славить Рождество и делиться радостью с другими людьми. Никто не должен ощущать себя одиноким и никому не нужным. Каждый должен прочувствовать праздник. Для этого всего-то нужно быть благожелательнее, отзывчивее и терпимее друг к другу, поскольку мы все создания и творения Божии.

Проявляйте сочувствие и внимание. Не будьте равнодушными и высокомерными. Каждый день творите дела добра. Начните прямо сейчас, улыбнитесь соседу, поинтересуйтесь, как у него дела, может, надо что-нибудь ему. А то мы привыкли всех критиковать, осуждать, забывая, что тем самым половину грехов берем на себя. Важно помнить об этом. Вообще, я за доброжелательность между людьми.

Мы, священники, в святки традиционно стараемся посетить всех, кому нужна наша духовная помощь. Держим тесную связь с территориальным центром соц-обслуживания населения, чтобы навестить одиноких людей, которые в силу своего возраста или состояния здоровья не могут прийти в храм, исповедоваться и причаститься церковных таинств.

– Как принято встречать Рождество Христово в вашей семье?

– Мы всегда с нетерпением ждем Рождество. Обязательно собираемся всей семьей, общаемся, дарим подарки. Вообще, признаюсь вам, у меня особо трепетное отношение к праздникам. Ведь они дают время остановиться, осмыслить себя и свою жизнь, пообщаться с родными и близкими, осознать, что ты имеешь. И вы, подобно Богу, который на седьмой день от сотворения мира почил от дел, чтобы насладиться своим творением, проведите праздник с родными, насладитесь своим творением: семьей, детьми.

В сочельник после вечернего богослужения мы вкушаем кутью. Стол устилаем сеном, напоминающим те ясли, в которые положен был Иисус Христос, поверху накрываем рушником, зажигаем свечку.

На следующий день в 6 утра я уже в храме, а в 8 начинаю службу. В этом году я в 35-й раз проведу Рождественское богослужение и обращусь к прихожанам с проповедью. Всегда особенно тщательно готовлюсь к каждой из них. Тенденция вот только пошла тревожная, особенно среди интеллигенции, что можно в церковь не ходить, а носить Бога в душе. А ведь Христос как сказал, и мы должны понимать: где двое-трое собрались во имя мое, и я среди них. Нельзя пренебрегать силой общественной молитвы.

– А у вас есть какое-нибудь любимое рождественское блюдо?

– Их на самом деле много, и я люблю все, что матушка на стол поставит, но особенно вкусно у нее получается гусь с гречневой кашей, потрошками и черносливом. Последние 3 года мы гуся покупаем, а раньше держали свою птицу. Но в этом году на семейном совете решили, что хоть пяток гусей возьмем, а заодно и уточек породы мулард.

– Какие еще традиции есть в вашей семье?

– На самом деле их не так уж и много. Например, у нас на Рождество принято дарить друг другу подарки. Традиции должны быть в семье, на них должны воспитываться дети. Это укрепляет семьи.

– Каждый православный обязан подготовиться к празднику Рождества и достойно встретить его. И особенно важно рассказать о Рождестве нашим детям. А если не знаешь, как правильно?

– Если вы что-то не знаете, всегда можно обратиться к священнику напрямую, оставив записку в ящике для писем, через социальные сети, мессенджеры или православный портал «Азбука веры». По воскресеньям я провожу занятия в Воскресной школе для взрослых. Каждый из этих каналов связи поможет найти ответ на любой вопрос. Буда-Кошелевское благочиние имеет свои группы в соцсетях, но активнее всего наша паства в «Одноклас-сниках» и «Инстаграм».

С лета минувшего года для уваровчан мы создали группу в «Вайбере», а буквально незадолго до 2023 года такую же группу создали для будакошелевцев. Есть у меня и личные странички в соцсетях, куда может обратиться с вопросом любой человек. И, знаете, люди пишут. Кто-то обращается за помощью, спрашивает совета, а другой вопрос каверзный задаст, иной раз и гадость напишет. Но это ничего. Как Христос сказал: «Горе вам, когда все люди говорят о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Евангелие от Луки, гл. 6, стих 26). Одним словом, читайте Священное писание – там есть ответы на все вопросы.

– Отец Сергий, что пожелаете читателям «Авангарда» накануне Рождества?

– От всей души желаю дорогим братьям и сестрам здоровья, добра и мира в нас-тупившем году. Счастья, благополучия в семьях и на работе, чистой и искренней радости о родившемся в мире Спасителе, Господе Иисусе Христе!

Беседовала Ирина ПАЛУБЕЦ

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Рецепт рождественского гуся с гречневой кашей, потрошками и черносливом

от матушки Галины:

Натрите гуся снаружи и внутри солью со специями. Для начинки понадобится: полуготовая гречневая каша, рубленые сырые печень и сердце, чернослив или курага. Все это хорошенько посолите и поперчите по вкусу, смешайте и фаршируйте гуся. Затем поместите птицу в рукав, проткните ее в нескольких местах зубочисткой и запекайте в духовке примерно 2-3 часа при температуре 180-200 градусов. За полчаса до готовности разрежьте рукав, чтобы гусь зарумянился.