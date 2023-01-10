План работы Совета Министров и Президиума Совмина на первое полугодие 2023 года утвержден постановлением правительства №976 от 30 декабря 2022 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

На заседаниях Совмина будут рассматривать итоги социально-экономического развития Беларуси за 2022 год и за I квартал 2023-го.

Президиум Совмина будет обсуждать трудоустройство граждан и скрытые от налогообложения доходы физлиц, противодействие незаконному обороту наркотиков, ход реализации основных перспективных проектов организациями системы Минпрома, стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года.

Речь будет идти о готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам в 2023 году, результатах оказания организациям господдержки в 2022 году и выполнении условий ее предоставления.

Чиновники изучат итоги работы по использованию средств инновационных фондов за 2022 год, реализацию государственных программ (подпрограмм), в том числе их эффективность.

На рассмотрение Президиума Совмина вынесут концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2024 год и на период до 2026 года, направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2024 год и среднесрочный период.

Источник: http://gp.by

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