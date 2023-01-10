Валютная корзина — это инструмент, с помощью которого определяется кросс-курс белорусского рубля, и он не является изобретением Национального банка Беларуси. Он используется многими странами и даже Международным валютным фондом.

Логика определения состава этой корзины достаточно проста: чем больше товарооборот с конкретной страной или регионом, тем больше вес соответствующей валюты в составе корзины. Этот финансовый инструмент появился в Беларуси в начале 2009 года и первоначально включал в себя доллар США, евро и российский рубль. В 2015-м в корзину впервые был включен китайский юань.

Причиной нынешнего изменения состава корзины явилось внешнее воздействие, а точнее, беспрецедентные односторонние санкции коллективного Запада против белорусской экономики. Только экономические и финансовые системы каких государств стало серьезно штормить от этих действий?

Спрос определяет предложение

Логичная трансформация: внешний торговый оборот нашей страны переориентировался в большей степени на восточные векторы. В результате на валютной бирже возрос спрос на российский рубль и китайский юань. Одновременно с этими процессами удельный вес евро в товарообороте начал стремительно снижаться, и эта тенденция получила долгосрочный тренд.

В частности, своим решением Глава государства определил основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2023 год. В соответствии с ними падение товарооборота со странами Евросоюза и так называемого коллективного Запада мы были вынуждены компенсировать более емким присутствием на российском рынке и в странах дальней дуги. Оправданность такой диверсификации внешнеэкономической политики Беларуси подтверждает и статистика. Так, за последние 5 лет товарооборот между странами ЕАЭС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился практически в два раза, а точнее на 187 %, и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Не самый удобный актив

Решение Национального банка однозначно повлияло на перспективы развития европейской экономики, уверен Георгий Гриц. В частности, как крупный мировой игрок Евросоюз всегда имел положительный торговый экономический баланс с другими странами. Однако в последние годы ситуация с конфликтом в Украине, а также последовавший энергетический кризис серьезно подорвали экономику Европы, которая фактически уже вступила в стадию рецессии. Мы видим серьезные проблемы, которые имеют долговременные последствия. В итоге наблюдаются отток капитала и его трансформация в долларовые активы. Более того, некоторые западные аналитики уже предсказывают крах евро. По их мнению, не исключено даже возвращение к нескольким европейским валютам.

События, происходящие сегодня на товарных и финансовых рынках, подтверждают тот факт, что решения национальных банков Беларуси и России о постепенном эволюционном отходе в своих платежах от евро и доллара являются весьма рациональными. Почему мы избавляемся в первую очередь от евро? Потому что эта валюта стала наиболее слабой, менее востребованной и даже токсичной в нашей валютной корзине. Если она практически перестала использоваться в расчетах, какой смысл на нее ориентироваться в курсообразовании? Кстати, доллару здесь тоже прозвучал весьма отчетливый звоночек. Если учесть, что отказ от него в международных платежах обретает черты все более устойчивой тенденции.

Евро теряет позиции

Когда из корзины валют государства исключается одна из ее составляющих — это всегда негативный фактор, прежде всего для самой этой денежной единицы, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Быков. Люди и организации смогут, как и раньше, покупать и продавать евро в обменных пунктах и на бирже. Для граждан ситуация вообще практически не изменится. Дефицита евро не будет. Объемы торговли Беларуси в этой валюте ощутимо снизились. Сейчас наблюдается тенденция на усиление сотрудничества со странами ЕАЭС, в первую очередь с Россией и Китаем. А скорость обесценивания евро только растет — к концу минувшего года инфляция в ЕС впервые превысила 10 %.

В ТЕМУ

Во время обменных или других финансовых операций с использованием евро и доллара с каждой сделки определенный процент уплачивается странам — поставщикам валюты. И они ведь недаром предоставляют нам такую финансовую услугу, считает доктор экономических наук Валерий Байнев. Действительно, ненормально платить «дань» тем странам, которые настроены недружелюбно или даже враждебно по отношению к Беларуси. Поэтому решение исключить евро из корзины иностранных валют является взвешенным и правильным, оно давно назрело. Евросоюз, по большому счету, — не дружественная нам структура, а вот валюты дружественных нам стран — России, Китая — должны быть в корзине. Люди понимают, что у нас напряженные отношения с ЕС и их деньги ненадежны, это токсичные активы. К тому же белорусы практически не держат вклады в евро, о чем свидетельствует Нацбанк. А вот китайский юань — перспективная валюта для держателей вкладов. Хорошо себя показывает и белорусский рубль. Тем более финансировать всегда лучше свое родное государство, уверен Валерий Байнев. Ведь белорусские рубли потом пойдут на кредитование белорусских предприятий, на которых работают вкладчики.