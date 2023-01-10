Евро указано на дверь. Доллару приготовиться?
Союзные финансовые системы укрепляются
С 12 декабря Национальный банк принял решение изменить перечень валют, которые входят в валютную корзину. Сейчас ее пропорции будут рассматриваться следующим образом: 60 % — российский рубль, 30 % — доллар США и 10 % — китайский юань. А евро там больше нет, он исключен из содержимого корзины. Конечно, возникает вопрос: как же этот шаг повлияет на обычных людей, которые периодически посещают обменные пункты и по мере необходимости конвертируют часть своих доходов в европейскую валюту?
Причин для беспокойства нет, считает экономический аналитик Георгий Гриц. Решение Нацбанка практически никак не повлияет на наши возможности, и евро все так же можно будет свободно купить и продать в обменниках. Не стоит беспокоиться и юридическим лицам: расчеты будут происходить через корреспондентский счет Беларусбанка в Евразийском банке развития, что значительно снизит валютные риски.
По законам бумеранга
Причиной нынешнего изменения состава корзины явилось внешнее воздействие, а точнее, беспрецедентные односторонние санкции коллективного Запада против белорусской экономики. Только экономические и финансовые системы каких государств стало серьезно штормить от этих действий?
Спрос определяет предложение
Логичная трансформация: внешний торговый оборот нашей страны переориентировался в большей степени на восточные векторы. В результате на валютной бирже возрос спрос на российский рубль и китайский юань. Одновременно с этими процессами удельный вес евро в товарообороте начал стремительно снижаться, и эта тенденция получила долгосрочный тренд.
В частности, своим решением Глава государства определил основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2023 год. В соответствии с ними падение товарооборота со странами Евросоюза и так называемого коллективного Запада мы были вынуждены компенсировать более емким присутствием на российском рынке и в странах дальней дуги. Оправданность такой диверсификации внешнеэкономической политики Беларуси подтверждает и статистика. Так, за последние 5 лет товарооборот между странами ЕАЭС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился практически в два раза, а точнее на 187 %, и имеет тенденцию к дальнейшему росту.
Не самый удобный актив
Решение Национального банка однозначно повлияло на перспективы развития европейской экономики, уверен Георгий Гриц. В частности, как крупный мировой игрок Евросоюз всегда имел положительный торговый экономический баланс с другими странами. Однако в последние годы ситуация с конфликтом в Украине, а также последовавший энергетический кризис серьезно подорвали экономику Европы, которая фактически уже вступила в стадию рецессии. Мы видим серьезные проблемы, которые имеют долговременные последствия. В итоге наблюдаются отток капитала и его трансформация в долларовые активы. Более того, некоторые западные аналитики уже предсказывают крах евро. По их мнению, не исключено даже возвращение к нескольким европейским валютам.
События, происходящие сегодня на товарных и финансовых рынках, подтверждают тот факт, что решения национальных банков Беларуси и России о постепенном эволюционном отходе в своих платежах от евро и доллара являются весьма рациональными. Почему мы избавляемся в первую очередь от евро? Потому что эта валюта стала наиболее слабой, менее востребованной и даже токсичной в нашей валютной корзине. Если она практически перестала использоваться в расчетах, какой смысл на нее ориентироваться в курсообразовании? Кстати, доллару здесь тоже прозвучал весьма отчетливый звоночек. Если учесть, что отказ от него в международных платежах обретает черты все более устойчивой тенденции.
Евро теряет позиции
Когда из корзины валют государства исключается одна из ее составляющих — это всегда негативный фактор, прежде всего для самой этой денежной единицы, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Быков. Люди и организации смогут, как и раньше, покупать и продавать евро в обменных пунктах и на бирже. Для граждан ситуация вообще практически не изменится. Дефицита евро не будет. Объемы торговли Беларуси в этой валюте ощутимо снизились. Сейчас наблюдается тенденция на усиление сотрудничества со странами ЕАЭС, в первую очередь с Россией и Китаем. А скорость обесценивания евро только растет — к концу минувшего года инфляция в ЕС впервые превысила 10 %.
В ТЕМУ
Во время обменных или других финансовых операций с использованием евро и доллара с каждой сделки определенный процент уплачивается странам — поставщикам валюты. И они ведь недаром предоставляют нам такую финансовую услугу, считает доктор экономических наук Валерий Байнев. Действительно, ненормально платить «дань» тем странам, которые настроены недружелюбно или даже враждебно по отношению к Беларуси. Поэтому решение исключить евро из корзины иностранных валют является взвешенным и правильным, оно давно назрело. Евросоюз, по большому счету, — не дружественная нам структура, а вот валюты дружественных нам стран — России, Китая — должны быть в корзине. Люди понимают, что у нас напряженные отношения с ЕС и их деньги ненадежны, это токсичные активы. К тому же белорусы практически не держат вклады в евро, о чем свидетельствует Нацбанк. А вот китайский юань — перспективная валюта для держателей вкладов. Хорошо себя показывает и белорусский рубль. Тем более финансировать всегда лучше свое родное государство, уверен Валерий Байнев. Ведь белорусские рубли потом пойдут на кредитование белорусских предприятий, на которых работают вкладчики.