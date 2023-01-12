Спасатели рекомендуют напомнить детям правила пожарной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Пожары, происходящие по причине детской шалости с огнем, — явление не редкое. И как показывает практика, подобные инциденты происходят из-за отсутствия навыков осторожного обращения с огнем у детей и недостаточного контроля со стороны взрослых. Для того, чтобы предотвратить пожары по причине детской шалости с огнем, спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

«Зачастую ребята школьного возраста, приходя домой после занятий, находятся дома одни в ожидании взрослых с работы. И каким бы самостоятельным вам ни казался ребенок, не беседуя с ним о важности соблюдения правил пожарной безопасности и налагая всю ответственность на самого себя, вы подвергаете его опасности. Ведь безобидная повседневная вещь для вас может представлять угрозу для детей, — добавили в МЧС. — Обучить ребенка правилам пожарной безопасности можно с помощью различных программ и мультфильмов. Но и не стоит забывать, что никакие механические устройства не заменят чуткого внимания родителей. Также проговорите с ребенком о возможном возникновении чрезвычайной ситуации при несоблюдении правил безопасности и о том, как действовать, если она все же случилась».

При этом взрослым следует помнить, что, соблюдая элементарные правила безопасности, они создают благоприятные условия для проживания ребенка и подают ему правильный пример.

belta.by