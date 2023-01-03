Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу оперативно решить проблему с долгостроями. Об этом он заявил, заслушивая доклад о состоянии дел в строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы опять начинаете долгострои порождать в стране, — сказал глава государства, обращаясь к ответственным лицам. — У вас незавершенные строительством объекты появляются. И даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 в Минске. Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный».

На данный момент ситуация с долгостроями по стране оставляет желать лучшего. «Не наведен порядок с долгостроями, — подчеркнул Президент. — Если это не так, вы мне скажите».

При этом Александр Лукашенко предостерег от повторения ситуации, сложившейся некоторое время назад, когда пришлось принимать жесткие решения, чтобы ситуация с долгостроями сдвинулась с места.

В качестве еще одной важной темы Президент обозначил перспективы развития строительной отрасли, особенно с учетом планов по первоочередному обеспечению жильем военнослужащих, многодетных семей и других категорий.

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