Установлен размер денежной компенсации за отдельные технические средства социальной реабилитации на 2023 год, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Возможность денежной компенсации предусмотрена ст.21 закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции». А приказ Министерства труда и социальной защиты №1 от 3 января 2023 года устанавливает размеры денежной компенсации в 2023 году на десять средств реабилитации, которые граждане могут приобретать самостоятельно.

В основном это средства реабилитации для людей с инвалидностью по зрению и слуху, а также противопролежневые матрацы и различные вспомогательные приспособления для одевания, приема и готовки пищи, удовлетворения бытовых и иных потребностей. При этом граждане, которые не хотят самостоятельно приобретать средства реабилитации, могут их получить в органах по труду, занятости и социальной защите.

В министерстве рассказали о порядке обращения за денежной компенсацией. Гражданину необходимо обратиться в управления (отделы), центры социального обслуживания населения по месту жительства в течение 3 месяцев со дня покупки средства реабилитации.

При этом необходимо предоставить заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным; ИПРА инвалида или заключение ВКК; удостоверение инвалида и вкладыш к нему. Также необходимы документы, подтверждающие затраты на приобретение средств реабилитации, — кассовые (товарные) чеки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, место нахождения которых ограничивается территорией Беларуси, с обязательным указанием наименования приобретенных средств реабилитации. Нужно указать реквизиты текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях.

Комиссии, созданные в комитетах по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома, принимают решение о предоставлении (или об отказе в предоставлении) денежной компенсации и ее размере в течение 15 рабочих дней. Гражданина письменно уведомят о соответствующем решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Денежную компенсацию выплатят в течение месяца после принятия решения комиссией и перечислят на базовый счет получателя.

Если стоимость средства реабилитации меньше, чем размер денежной компенсации, установленный приказом, средства компенсируют исходя из фактических затрат на его приобретение. Если стоимость средства реабилитации больше, чем размер денежной компенсации, денежная компенсация выплачивается в размере в соответствии с приказом.

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